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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تلقيح وتطاول.. القصة الكاملة لخناقة ياسمين الخطيب وشقيق ياسمين عبد العزيز

ياسمين الخطيب وشقيق
ياسمين الخطيب وشقيق ياسمين عبد العزيز

تصدرت الإعلامية ياسمين الخطيب تريند جوجل بعد مشكلتها مع وائل عبد العزيز شقيق الفنانة  ياسمين عبد العزيز و بدأت القصة عندما انتقدت ياسمين الخطيب تصرفات وائل  .

حيث كتبت ياسمين الخطيب متحدثة عن 3 شخصيات لم تفصح عن هوية 2 منهم، وقالت: "في ٣ شخصيات على السوشيال ميديا لازم نسحب منهم الموبايلز".

 

وتابعت: "أخو النجمة الشهيرة إللي زايط في مرضها وكل يوم يقول تصريحين هبل..ونجمة البرنس إللي عاملة صفحتها بلكونة للردح.. وأنا.. عشان السخونية مأثرة على نافوخي والفراغ قاتلني في الكارونتينا".

 

وائل عبدالعزيز يهاجم ياسمين الخطيب:

 

هاجم الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الإعلامية ياسمين الخطيب ، من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”. 

 

وكتب وائل عبد العزيز " ياسمين مين وخطيب ايه انا اول مره اسمع عنها وكل اللي اعرفه بتلبس فساتين حمرا وكده لكن بتعمل ايه والله العظيم ولا اعرف ..  بس معزوره زي ناس كتير عشان ٩٩ % من أخبار السوشيال مفبركه ومش كلام مننا وبعدين اقعدي في حته ناشفه مش ناقصاكي هيا الله يكرمك الواحد فيه الي مكفيه هو كل من هب ودب والا ايه ..  ".

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مش نقصاكي.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يهاجم ياسمين الخطيب.. شاهد

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إصابة ياسمين الخطيب بفيروس كورونا

 

وقبل أيام، كشفت الإعلامية  ياسمين الخطيب لصدى البلد عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

 

وقالت ياسمين الخطيب: "أنا تعبانه جدا، ويارب الفترة المقبلة تمر على خير، وأتعافى من فيروس كورونا ".

 

وأضافت ياسمين الخطيب :" اتضح أنني قد أصبت بفيروس كورونا يوم كتب كتابي أنا ومجموعة من أصدقائي الذين حضروا الفرح ، وجميعنا يخضع للعزل المنزلي 

 

 

وكتبت الإعلامية ياسمين الخطيب، منشورًا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت من خلاله إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد أيام قليلة من خفل زفافها. 

 

وكتبت ياسمين الخطيب في منشورها على فيسبوك: «إيجابي كورونا.. بعتذر لكل الأحباء إللي شرفوني يوم عقد قراني وبرجوهم يطمئنوا على صحتهم بالكشف أو العزل المؤقت.. دمتم جميعاً بخير».

 

 

زفاف ياسمين الخطيب

 

احتفلت مؤخرا الإعلامية ياسمين الخطيب بحفل زفافها، على رجل الأعمال رمضان حسني، وذلك بحضور الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة في فندق Royal Maxim Palace Kempinski Cairo.

 

وأعلنت ياسمين الخطيب لجمهورها ومتابعيها عن ارتباطها بشكل غير مباشر، حيث نشرت عبر خاصية الإستوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة رومانسية تجمعها بأحد الأشخاص وعلقت عليها : لقيت الطبطبة

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