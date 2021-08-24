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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يستضيف وادي دجلة في الدوري الممتاز

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

يحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفا علي منافسه وادي دجلة اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء علي ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدورى الممتاز .

ويسعي فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان المدير الفني لتحقيق الفوز لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدورى الممتاز .

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 39 هدفا واستقبل 43 هدفا .

علي جانب اخر يحاول فريق وادي دجلة النجاه من الهبوط الي دورى القسم الثاني .

وحقق فريق وادي دجلة الفوز في 5 مباريات وتعادل في 13 وخسر 14 وسجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلو 38 هدفا .

ترتيب سيراميكا كليوباترا ووادي دجلة في الدوري 

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة بينما جاء فريق وادي دجلة في المركز الـ 16 برصيد 28 نقطة .

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