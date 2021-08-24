عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة..

جولة ليلية لـ وزير الصحة اللبناني لضبط سوق الدواء.. فماذا وجد؟

وزير الصحة اللبناني
وزير الصحة اللبناني

كشف وزير الصحة اللبناني حمد حسن عن وجود أطنان من الأدوية المخزنة في المستودعات أثناء مداهمة عدد منها.
وكان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن، قام بجولة كشف ميداني على مستودعات أدوية وحليب أطفال في من منطقة لبنانية عدة، للتحقق من حركة بيع الأدوية وتوزيعها في ضوء الفواتير التي استلمتها وزارة الصحة العامة من المصرف المركزي، والتي تظهر الحوالات المالية التي استلمتها الشركات.

وأبانت الجولة وجود أطنان من الأدوية المخزنة في المستودعات رغم أنها مفقودة في السوق وضرورية لشتى الأمراض، ولا سيما الأمراض المزمنة فضلا عن كميات كبيرة من المضادات الحيوية وحليب الأطفال.

txt

لبنان بلا دواء.. قرار بإغلاق الصيدليات غدا

txt

لا دواء ولا حليب ولا وقود.. الاضرابات والمظاهرات تضرب لبنان

وكانت المحطة الأولى لوزير الصحة اللبناني في مستودع للدواء لثلاث شركات في منطقة جدرا، حيث تم العثور على كمية كبيرة من الأدوية المفقودة في السوق اللبناني، من بينها أدوية سكري وكلى وأنسولين وأدوية الضغط والتجلطات ومضادات حيوية وأدوية الصرع والحروق ومسكنات الآلام وحماية المعدة.

رافقت الوزير دورية من مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال التابع للشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، وقد تمت إحالة الملف إلى القضاء لمتابعة التحقيق.

كما تم التأكيد على فرق التفتيش الصيدلي التابعة لوزارة الصحة العامة بوجوب استكمال الكشف وتتبع الأدوية الموجودة في المستودع والتي تم توزيعها من خلال مقارنة الفواتير الموجودة فيه مع الفواتير التي استلمتها وزارة الصحة العامة من المصرف المركزي، والتي تظهر تسلم المستودع ما يقارب مليوني دولار.

وأعلن حسن في تصريحات له أن "أطنان الأدوية الموجودة تقسم إلى ثلاثة أقساما، أول قسم أدوية مدعومة يتم صرفها تباعا، وقسم ثانٍ من أدوية مجمد صرفها في انتظار الحصول على موافقة بتغطيتها من قبل المركزي بناءً على موافقة وزارة الصحة، وقسم ثالث وهو الأهم ويتضمن كميات كبيرة من الأدوية المدعومة والمغطاة بحوالات من المركزي ولا تصرف في السوق، وهي أدوية ضرورية جدا من بينها كريمات بالآلاف لمداواة الحروق في وقت افتقد مصابون كارثة التليل وجود ما يهدئ أوجاعهم”.

وقال إن هذا الوضع يدعو إلى التساؤل عن هذا الإجرام في الاتجار غير الشرعي بصحة المواطن.

وأضاف أن الخلل واضح سواء من خلال المسؤولية المباشرة وغير المباشرة بالنسبة إلى التحويلات المالية، أم من خلال المسئولية المباشرة لشركات الأدوية بالتردد في صرف الأدوية وسط الشح الحاصل.

كما شدد على استمرارية  التحقيقات لتحديد المسئوليات، علما بأن الارتكاب واضح وسيكون هناك مجرى قضائي ومالي وإداري.

فيما داهم الوزير حسن مستودعا للدواء في العاقبية جنوب لبنان، حيث كشف عن وجود أدوية لداء الصرع والغدة وغير ذلك من أدوية الأمراض المزمنة، فضلا عن عدد كبير من أدوية OTC وعلب حليب الأطفال.

وفي اتصال مع المدعي العام المالي في جنوب لبنان القاضي رهيف رمضان، تقرر إقفال المستودع ليلا بالشمع الأحمر.

 بينما  أصدر الوزير حسن قرارا استثنائيا ببيع الأدوية الموجودة للعموم والصيدليات ولا سيما حليب الأطفال والأدوية الضرورية، وذلك ابتداءً من صباح غد بحضور التفتيش الصيدلي التابع لوزارة الصحة العامة حرصا على حصول المشترين من الأفراد على الكميات التي يحتاجون إليها فقط، والصيدليات على ما يحق لها وفق القانون.

ويعاني لبنان شحاً كبيراً في الأدوية نتيجة الخلاف بين المصرف المركزي ومستوردي الأدوية على تسعير الأدوية في ظل رفض المصرف المركزي فتح اعتمادات مدعومة جديدة.

لبنان وزير الصحة اللبناني حكومة تصريف الأعمال سوق الدواء ألبان أطفال

موضوعات متعلقة

لبنان يستهل الأسبوع الخامس لتكليف ميقاتي بعقبات تعرقل تأليف الحكومة الجديدة

لبنان يغضب.. اتحادات عمالية تدعو لإضراب احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية

ترشيحاتنا

احذر.. 12 خطأ يؤدى لاختراقك أثناء استخدم الخدمات البنكية عبر الإنترنت

خالد قاسم: المحافظات تجهز لتنفيذ قانون السايس واللائحة التنفيذية فسرته بدقة

طعام يخفض مستويات الكوليسترول عند إضافته إلى نظامك الغذائي.. اكتشفه

أبوظبي الأكثر أماناً في الشرق الأوسط وأفريقيا

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

البنك المركزي:1.03 تريليون جنيه أرصدة الإقراض للحكومة في مايو الماضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي لـ عزة مصطفى: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

التعليم العالي: لا صحة لنفاد الأماكن داخل الجامعات في تنسيق المرحلة الأولى

بعد إعلان نتيجة الثانوية.. السيسي يوجه رسالة لأولياء الأمور عبر صدى البلد.. فيديو

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

تبدأ بـ95 ألف دينار.. 5 سيارات كروس أوفر موديل 2021 في تونس| صور

يظهر في سماء مصر الآن .. كل ما تريد معرفته عن القمر الأزرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"عقدة نفسية" .. لماذا كرهت أمينة رزق الحب والرجال ؟

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

هل يعيدنا «متحور دلتا» إلى إلزامية الكمامة والعزل الإجباري؟

فيديو

فيديو جراف.. الوعي والتعليم والصحة.. رسائل السيسي للمصريين

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

فيديو جراف.. هل يجوز تغسيل تارك الصلاة متعمدا.. د. أحمد كريمة يجيب

المزيد

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

أحمد الغنام يكتب: أفغانستان بين اللغز والمتاهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

إلهام أبو الفتح

اتركوني أحب الجميع

اﻟﻤﺰﻳﺪ