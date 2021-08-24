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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الكشف عن تريلر فيلم سبايدر مان الجديد.. وهذا موعد طرحه

صورة من فيلم سبايدر
صورة من فيلم سبايدر مان الجديد

عرضت شركة سوني التريلرالرسمي لفيلم سبايدر مان المنتظر SPIDER-MAN: NO WAY HOME على قناتها على يوتيوب بعد تسريبه على مواقع التواصل الاجتماعي. 

فيلم SPIDER-MAN: NO WAY HOME الذي أنتجته ستوديوهات مارفل وتتولي شركة سوني توزيعه، تم تأجيله من قبل بسبب جائحة كورونا، لكن مع طرح الفيديو الدعائي له أصبح في طريقه إلى السينمات. 

سيتم طرح فيلم سبايدر مان الجديد في موسم الكريسماس، ويصل للسينمات الأمريكية والعالمية يوم 16 ديسمبر المقبل، وحمل الفيديو الدعائي الكثير من التفاصيل حول أحداثه والشخصيات التي ستظهر به. 

ظهر في تريلر SPIDER-MAN: NO WAY HOME شخصيات مارفل الشهيرة منها دكتور سترينج والخصم اللدود الذي اعتاد سبايدر مان مواجهته وهو دكتور أوكتوبس. 

تشهد أحداث الفيلم كشف هوية سبايدر مان وتعرضه للعديد من المشكلات بسبب هذا الأمر فيلجأ لدكتور سترينج لكي يلعب في الخط الزمني ويمحي هذه اللحظة حتى تعود هويته مجهولة مرة أخرى، ما يتسبب في حالة من الفوضى. 

يقوم ببطولة فيلم SPIDER-MAN: NO WAY HOME كل من زيندايا، توم هولاند، بينديكت كامبرباتش، جيمي فوكس، ألفريد مولينا، أنجوري رايس، وهو من إخراج جون واتس. 

يعد فيلم SPIDER-MAN: NO WAY HOME هو الثالث الذي يقدم فيه توم هولاند شخصية سبايدر مان منفردا إلى جانب مشاركته في سلسلة أفلام الأفينجرز.

تسرب تريلر فيلم سبايدر مان الجديد على السوشيال ميديا يوم الأحد الماضي ما تسبب في حالة كبيرة من الجدل، وعلق الحساب الرسمي له على تويتر في تغريدة ساخرة حول الأمر موجها التحية لجمهوره الحقيقي الذي يشاهد الفيديو الدعائي لأول مرة. 

زيندايا وتوم هولاند

أكدت الممثلة الأمريكي الشابة زيندايا التي تبلغ من العمر 24 عاما، ارتباطها بزميل فيلمها الناجح  Spider-Man: Homecoming، الممثل توم هولاند الذي يبلغ من العمر 25 عاما.

ظهرت تأثير كيوبيد الحب على زيندايا وتوم هولاند، والتقطت عدسات الكاميرات لهما العديد من الصور وهما في انسجام تام في أماكن عامة، وأثناء تواجد هولاند مع أسرة حبيبته الجديدة. 

حرص الثنائي على إضفاء السرية على علاقتهما التي بدأت شرارتها عام 2017 عندما لعبت زيندايا دور صديقة وحبيبة سبايدر مان وزميلته في المدرسة الثانوية في فيلمهما الشهيرة. 

ورغم ارتباط توم هولاند بشابة تدعى أوليفيا بولتون إلا أنه انفصل عنها في منتصف عام 2020 بحسب موقع Page six، لتبدأ قصة حبه الجديدة التي أطلقت عليها الصحافة الأجنبية اسم Tomdaya.

سبايدر مان توم هولاند زيندايا مارفل سوني أحداث فيلم سبايدر مان الجديد

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