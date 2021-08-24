قصة مسلسل المخرج المصري العالمي أدولف العسال BARAKI

يخوض المخرج المصري اللوكسمبورجي أدولف العسال تجربة مختلفة من خلال دراما كوميدية في المسلسل البلجيكي BARAKI بعد أن تولّى إخراج 5 حلقات من المسلسل.

ويستعد أدولف لإطلاق المسلسل في سبتمبر المقبل، حيث أن العمل هو إنتاج مشترك بين RTBF و Wallonia-Brussels، كما حصل على دعم من Film Fund Luxembourg و RTBF.

مشهد من مسلسل BARAKI

قصة مسلسل أدولف العسال

وتدور أحداث مسلسل Baraki بمنطقة كلها تعرف عائلة بيرثيت، ومن بينهم لاريسا التي تقيم هي وقبيلتها تحت سقف واحد، ومن بينهم إيفان الذي قرر أن يصبح أبًا عاديًا بعد حمل زوجته، ليعيش حياته بسعادة، لكن هناك شخصيات مثل تاجر مخدرات وشرطي وزوجة أب جميعهم قرروا غير ذلك، فكيف ستبدأ وتنتهي الصراعات.

واشتهر أدولف العسال بعد النجاح الذي حققه من خلال فيلم سواح للنجم كريم قاسم، والذي حصل على أكثر من 21 جائزة دولية، وجال العديد من المهرجانات السينمائية المختلفة، وتصدّر نتفلكس في أول إطلاق له بالمنصة، بجانب شهرته كصانع أفلام حيث شارك كمنتج ومؤلف ومخرج وممثل في العديد من أعماله الفنية.

وُلد أدولف العسال في الإسكندرية بمصر، وقضى فترة طفولته بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ولوكسمبورغ، وبعد حصوله على الماجسيتر في صناعة السينما من جامعة Kingston بالمملكة المتحدة عام 2008، أخرج فيلمه القصير LA FAMEUSE ROUTE عام 2011 لينافس به في أكثر من 20 مهرجان حول العالم وحصل على 5 جوائز، ثم الفيلم القصير MANO DE DIOS الذي شارك في أكثر من مهرجان سينمائي.

وفي 2012 أنتج “العسال” وأخرج أولى أفلامه الروائية الطويلة LES FAMEUX GARS، كما تولى مسؤولية توزيعه بالدول الناطقة بالفرنسية، وبفيلم سوّاح – SAWAH أكمل ثاني أفلامه الروائية الطويلة، والذي نافس في أكثر من 100 مهرجان سينمائي وحصد 21 جائزة، وينتظر أدولف العسال إطلاق فيلمه الروائي الطويل HOOPED خلال عام 2023، بجانب إخراجه لـ 5 حلقات من المسلسل البلجيكي الكوميدي BARAKI والذي سيتم عرضه في سبتمبر 2021.

ويعتبر أدولف العسال من صنّاع السينما الذين تم اختيارهم ضمن Berlinale Talents وEAVE (European Audiovisual Entrepreneur)، كما تخرّج من Screen Leaders، أدولف هو عضو في أكاديمية الفيلم الأوروبي - European Film Academy ويعمل في الجزء الإبداعي من جناح لوكسمبورغ في معرض Expo 2020 بدبي.