عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصة مسلسل المخرج المصري العالمي أدولف العسال BARAKI

أدولف العسال
أدولف العسال

يخوض المخرج المصري اللوكسمبورجي أدولف العسال تجربة مختلفة من خلال دراما كوميدية في المسلسل البلجيكي BARAKI بعد أن تولّى إخراج 5 حلقات من المسلسل.

 

ويستعد أدولف لإطلاق المسلسل في سبتمبر المقبل، حيث أن العمل هو إنتاج مشترك بين RTBF و  Wallonia-Brussels، كما حصل على دعم من Film Fund Luxembourg و RTBF.

مشهد من مسلسل BARAKI

قصة مسلسل أدولف العسال 

وتدور أحداث مسلسل Baraki بمنطقة كلها تعرف عائلة بيرثيت، ومن بينهم لاريسا التي تقيم هي وقبيلتها تحت سقف واحد، ومن بينهم إيفان الذي قرر أن يصبح أبًا عاديًا بعد حمل زوجته، ليعيش حياته بسعادة، لكن هناك شخصيات مثل تاجر مخدرات وشرطي وزوجة أب جميعهم قرروا غير ذلك، فكيف ستبدأ وتنتهي الصراعات.

 

واشتهر أدولف العسال بعد النجاح الذي حققه من خلال فيلم سواح للنجم كريم قاسم، والذي حصل على أكثر من 21 جائزة دولية، وجال العديد من المهرجانات السينمائية المختلفة، وتصدّر نتفلكس في أول إطلاق له بالمنصة، بجانب شهرته كصانع أفلام حيث شارك كمنتج ومؤلف ومخرج وممثل في العديد من أعماله الفنية.

 

وُلد أدولف العسال في الإسكندرية بمصر، وقضى فترة طفولته بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ولوكسمبورغ، وبعد حصوله على الماجسيتر في صناعة السينما من جامعة Kingston بالمملكة المتحدة عام 2008، أخرج فيلمه القصير LA FAMEUSE ROUTE عام 2011 لينافس به في أكثر من 20 مهرجان حول العالم وحصل على 5 جوائز، ثم الفيلم القصير MANO DE DIOS  الذي شارك في أكثر من مهرجان سينمائي.

 

وفي 2012 أنتج “العسال” وأخرج أولى أفلامه الروائية الطويلة LES FAMEUX GARS، كما تولى مسؤولية توزيعه بالدول الناطقة بالفرنسية، وبفيلم سوّاح – SAWAH أكمل ثاني أفلامه الروائية الطويلة، والذي نافس في أكثر من 100 مهرجان سينمائي وحصد 21 جائزة، وينتظر أدولف  العسال إطلاق فيلمه الروائي الطويل HOOPED خلال عام 2023، بجانب إخراجه لـ 5 حلقات من المسلسل البلجيكي الكوميدي BARAKI والذي سيتم عرضه في سبتمبر 2021.

 

ويعتبر أدولف العسال من صنّاع السينما الذين تم اختيارهم ضمن Berlinale Talents وEAVE (European Audiovisual Entrepreneur)، كما تخرّج من Screen Leaders، أدولف هو عضو في أكاديمية الفيلم الأوروبي - European Film Academy ويعمل في الجزء الإبداعي من جناح لوكسمبورغ في معرض Expo 2020 بدبي.

أدولف العسال BARAKI قصة مسلسل BARAKI سواح كريم قاسم

ترشيحاتنا

بعد فوز تويوتا.. 7 معلومات لا تعرفها عن السباق الفرنسي لومان24

3 آثار جانبية للقاح فايز تم الإبلاغ عنها عبر جميع الأعمار

أشرف العشري عن عودة المصريين من أفغانستان : مصر أصبح لها أجهزة ذات أذرع كبيرة

بعد عودة المصريين من أفغانستان.. 4 مواقف تدخل السيسي فيها لإنقاذ المصريين بالخارج

شوبير يحسم الجدل حول رحيل مدرب الأهلي

نصدق مين.. مسئول يكذب نائب وزير خارجية أوكرانيا: ليس لدينا طائرات مختطفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

السيسي لـ عزة مصطفى: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

التعليم العالي: 95 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى حتى الآن

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

بعد إعلان نتيجة الثانوية.. السيسي يوجه رسالة لأولياء الأمور عبر صدى البلد.. فيديو

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

التعليم العالي: لا صحة لنفاد الأماكن داخل الجامعات في تنسيق المرحلة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"عقدة نفسية" .. لماذا كرهت أمينة رزق الحب والرجال ؟

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

هل يعيدنا «متحور دلتا» إلى إلزامية الكمامة والعزل الإجباري؟

فيديو

فيديو جراف.. الوعي والتعليم والصحة.. رسائل السيسي للمصريين

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

فيديو جراف.. هل يجوز تغسيل تارك الصلاة متعمدا.. د. أحمد كريمة يجيب

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ