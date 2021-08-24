العاهل البحريني يبعث برسالة إلى رئيس الأورغواي في ذكرى استقلال بلاده

بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى الرئيـس لويس البرتو لا كاليي بو رئيــس جمهوريــة الأوروغواي الشرقية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



أعرب العاهل البحريني فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما تلقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية شكر جوابية من قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ، وذلك رداً على برقية التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له.

وأعرب البابا فرنسيس في البرقية عن بالغ شكره وتقديره للملك على مشاعر الملك النبيلة وذلك بحسب ماذكرت وكالة الأنباء البحرينية .

وتمني البابا فرانسيس للعاهل الأردني موفور الصحة والعافية و لمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والازدهار.