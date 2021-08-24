عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الإتصالات ومحافظ أسوان يعقدان لقاء مع شباب الخريجين ويكرمان نماذج نجاح|صور

وزير الاتصالات ومحافظ
وزير الاتصالات ومحافظ أسوان

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء أشرف عطية محافظ أسوان لقاء مفتوحا لوزير الإتصالات ومحافظ أسوان مع شباب المتدربين تناول إستعراض أبرز الخدمات في تكنولوجيا المعلومات وآلية إداراتها بأسلوب متطور حيث قام الوزير والمحافظ بتكريم عدد من النماذج للشباب الأسواني الذين كان لهم قصص نجاح والتي جاءت كثمرة تعاون بين الوزارة والمحافظة في البرتوكولات الموقعة من قبل ، وقام الشباب بعرض تجاربهم الناجحة في المجال التكنولوجى 

 

وشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مراسم توقيع بروتوكولات تعاون بين محافظة أسوان ووزارة الإتصالات والتي تمثلت في بروتوكول تعاون بين المحافظة والمعهد القومى للإتصالات بشأن تأهيل شباب الخريجين ، بجانب توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمحافظة والمتعلقة بتحقيق التنمية الرقمية المستدامة ، بالإضافة إلى برتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة لتبادل المعلومات وتعزيز التواصل مع المواطن في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وأقرأ أيضاً:

وزير الاتصالات يصل أسوان لتفقد وافتتاح عدة مشروعات

استعدادا للموسم القادم.. محافظ أسوان يرأس اللجنة العليا للسياحة

وأثنى وزير الإتصالات بالمشروعات التكنولوجية الجارية على أرض أسوان والتي تتكامل وتتضافر مع توجهات الوزارة لخدمة أهالى المحافظة ، وأيضاً السائحين والزائرين والمتمثلة في التطبيقات الجديدة على المحمول لتوفير كافة المعلومات والبيانات عن المحافظة ، بالإضافة إلى التدريب التقنى والإقتصادى والذى يستهدف الشباب لتأهيلهم من خلال التدريب على تقنيات الألياف الضوئية بمختلف أنحاء المحافظة لتوفير فرص العمل المختلفة ، ولاسيما العمل الحر.

 

وأوضح الوزير بأن برتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين المحافظة والوزارة تستهدف تدريب نحو ألف شاب وفتاة ، بجانب تدريب 3 ألاف أخرين للعمل على نشر ثقافة التعليم الرقمى ، فضلاً عن تدريب ألف سيدة في مجال ريادة الأعمال من أصحاب المشغولات اليدوية للعمل على تسويق منتجاتهم بالشكل المطلوب.

 

فيما أشاد اللواء أشرف عطية بالدور البناء والتنموى لوزارات التنمية المحلية والإتصالات والتخطيط والتنمية الاقتصادية والدعم اللامحدود بتحقيق هذه النقلة النوعية في مجال التحول الرقمى والتكنولوجى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المشروع القومى "   مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030 " ، مؤكداً علي أن التكنولوجيا الرقمية التي تم تطبيقها بالمحافظة ساهمت فى تقديم خدمات متنوعة ، مع الفصل الكامل بين المواطن طالب الخدمة والموظف مقدم الخدمة لتحقيق الشفافية الكاملة والقضاء على الفساد الأدارى والمالي.

 

وفى سياق متصل وعلى هامش زيارته للمحافظة قام عمرو طلعت يرافقه أشرف عطية بإفتتاح أحد منافذ شركة الإتصالات المصرية بميدان المحطة ، أعقبه إفتتاح مكتب بريد المحمودية ، بينما توجه وزير الإتصالات ومحافظ أسوان إلى مدرسة الأمل للصم والبكم بطريق السادات حيث تفقدا مركز تكنولوجيا المعلومات بالمدرسة لتقديم الخدمات المختلفة للطلاب من ذوى الإحتياجات الخاصة بتقنيات تكنولوجية عالية ، وأختتم الوزير والمحافظ جولتهم الميدانية بتفقد مركز إبداع مصر الرقمي بجامعة أسوان .

DSC_1061
DSC_1061
DSC_1072
DSC_1072
DSC_1085
DSC_1085
DSC_1101
DSC_1101
DSC_1115
DSC_1115
DSC_1124
DSC_1124
DSC_1128
DSC_1128
DSC_1130
DSC_1130
DSC_5032
DSC_5032
DSC_5060
DSC_5060
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات وزير الاتصالات

موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات يصل أسوان لتفقد وافتتاح عدة مشروعات

ترشيحاتنا

تعلم القيادة في العاشرة من عمرك.. شركة تحقق أحلام الأطفال

إسرائيل تمنع السفر لهذه الدول | اعرف التفاصيل

مجلس الوزراء ينفي تراجع الاهتمام الحكومي بـ منظومة التعليم الفني

قبل سيطرة طالبان .. تعرف على تاريخ أفغانستان التي أنجبت أبرز علماء المسلمين

تلقى لقاح كورونا .. تفاصيل الحالة الصحية لمحافظ القليوبية

دعاء لحفظ الجنين وتثبيت الحمل .. مستجاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يحسم الجدل حول رحيل مدرب الأهلي

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

السيسي لـ عزة مصطفى: الدولة اتخذت خطوات جادة لتطوير التعليم.. فيديو

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

بعد إعلان نتيجة الثانوية.. السيسي يوجه رسالة لأولياء الأمور عبر صدى البلد.. فيديو

حلق شعري وربطني في السرير|محضر شرطة من أمّ ضد ابنها بالشرقية"تفاصيل"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"عقدة نفسية" .. لماذا كرهت أمينة رزق الحب والرجال ؟

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

هل يعيدنا «متحور دلتا» إلى إلزامية الكمامة والعزل الإجباري؟

فيديو

بعد وصول المتحور الهندي إلى مصر.. كيف تقي نفسك من سلالة دلتا

فيديو جراف.. الوعي والتعليم والصحة.. رسائل السيسي للمصريين

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

بعد عودتهم إلى أرض الوطن .. الجالية المصرية في أفغانستان توجه الشكر للرئيس السيسي

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

رجب الشرنوبي يكتب: من كابول.. الضحية والجلاد!!!

ياسر عبيدو يكتب: الرابح طالبان أم أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

هويدا دويدار

مشكلات تهدد البناء الاجتماعى للأسرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ