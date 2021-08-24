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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في الإسكندرية:

بميت راجل .. سيدة تلقي القبض على متحرش وتصرعلى تسليمه للشرطة

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهرقيام سيدة بضبط متحرش أثناء مرورها فى احدي شوارع الاسكندرية .

وأظهرت الفيديو مرور سيدة فى الشارع  ، وهى تقف فى وجه متحرش وتتحدث معه بصوت مرتفع وتعدت عليه بالضرب بينما يقف ذلك الشاب دون أن يبدي أي اعتراض على ما تقوم به الفتاة التى استغاثت بالمارة.

ووثق مقطع الفيديو قيام شخص مسن بالإمساك بالمتحرش وصفعة على وجه، بعد مطاردته للسيدة التى كانت تسير فى الشارع بصحبة طفل.

فيما حاول آخرون أن يتركوا المتحرش لكن السيدة أصرت على الإتصال بالشرطة وتسليمه، حتى يكون عبرة لغيره.

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وشهدت الفترة الماضية زيادة فى حالات التحرش فى المجتمع وتناسى البعض ان هناك عقاب فى الدنيا والاخرة وأن القانون يقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه ان يقوم بهذه الافعال المشينة.

 

عقوبة المتحرش


تنص المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم  بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=945499362671624&id=100016347070228&sfnsn=scwspwa

 

 

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