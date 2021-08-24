إنجلترا وويلز تسجلان أعلى نسبة وفيات بـ كورونا

سجلت إنجلترا وويلز أعلي نسبة وفيات بفيروس كورونا المستجد منذ مارس الماضي.

وأصبح فيروس كورونا السبب الرئيسي التاسع للوفاة في إنجلترا الشهر الماضي، حيث تسبب الفيروس في وفاة واحد من كل 40 حالة وفاة.

وتسبب كورونا في 2.4 % (969) من 40467 حالة وفاة في إنجلترا في يوليو الماضي، ارتفاعا من 0.9 % من الوفيات في يونيو، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبذلك قفز الفيروس من المرتبة 26 في قائمة مسببات الوفاة في يونيو، إلى المركز التاسع بحلول يوليو، وخلف قرابة واحد من كل 40 حالة وفاة.

وفي المتوسط، تسبب فيروس كوفيد-19 في حدوث 31 حالة وفاة يوميا، مقارنة بـ 142 حالة وفاة بسبب الخرف ومرض الزهايمر.

لكن وفيات كوفيد كانت أقل بكثير من يناير الماضي، عندما تسبب الفيروس في 37.4 في المائة من جميع الوفيات.

وحتى الآن هذا العام، قتل فيروس كورونا 49831 شخصا في إنجلترا و2560 في ويلز.

كان الخرف ومرض الزهايمر مسؤولين عن أربعة أضعاف الوفيات من كوفيد الشهر الماضي، بينما استمرت أمراض القلب وسرطان الرئة في تصدر الأسباب الثلاثة الأولى للوفيات.