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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول سعودي: قيمة مخزون المعادن تحت الأرض يقدر بحوالي 1.3 تريليون دولار

السعودية
السعودية

قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين في السعودية، خالد بن صالح المديفر، إن قيمة مخزون المعادن تحت الأرض التي تمتلكه المملكة، يقدر بحوالي 1.3 تريليون دولار.

وقال المسؤول السعودي في تصريحات لـ"سي إن بي سي"، أنه تم إعداد دراسات تفصيلية لتحديد الموارد المتوفرة من الثروة المعدنية، وتم تقدير المخزون تحت الأرض بنحو 1.3 تريليون دولار، وهذه عبارة عن معطيات مبدئية.

ولفت إلى أن هذه الموارد تتنوع بين الفوسفات والذهب والنحاس والزنك والنيكل، والمعادن الأرضية النادرة، والمعادن، التي تستخدم في الصناعات التكنولوجية، وغيرها من المعادن.

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وعن حجم الاستثمارات في قطاع التعدين، قال المديفر، إن حجم الاستثمارات في التعدين بالسعودية يتراوح ما بين الـ170 و180 مليار ريال (نحو 48 مليار دولار).
 

السعودية المعادن الثروة المعدنية مسؤول سعودي الرياض

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