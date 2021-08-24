مدبولي يلتقي مسئولي "سينمس" لبحث تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، الثلاثاء، حول تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور كريستيان بروخ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "سيمنس" الألمانية، والمهندس عماد غالى، العضو المنتدب لشركة سيمنس للطاقة-مصر، وعدد من مسئولي الشركة.

واستهل الدكتور مصطفي مدبولي اللقاء بالترحيب بوفد شركة "سيمنس" الألمانية، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تجمع الطرفين، والتاريخ الطويل من الشراكات في مختلف المجالات.

وأضاف رئيس الوزراء في هذا الإطار أن توقيع اتفاقية اليوم مع شركة "سيمنس" الألمانية سيعطي دفعة قوية للعلاقات الوثيقة بين الجانبين، لاسيما أن "الهيدروجين الأخضر" يعد مستقبل الطاقة، ومصر لديها خطة لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر بالتزامن مع البرامج التي يطبقها الاتحاد الأوربي حاليا في هذا الصدد، معرباً عن تطلعه إلى ترجمة مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين اليوم إلي مشروعات ملموسة في القريب العاجل.

من جانبه، تقدم الدكتور كريستيان بروخ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "سيمنس" الألمانية، بالشكر للحكومة المصرية علي حرصها المستمر على تطوير العلاقات مع الشركة، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن الجانبين استطاعا تحقيق شراكات ملموسة، برزت عالميا خلال وقت قصير، ونجحت في تحقيق تغيير ملموس في البنية التحتية لقطاع الطاقة، مشيراً إلى الاهتمام البالغ الذى توليه الشركة وأعضاؤها للشراكة الحالية مع مصر في مجال صناعة "الهيدروجين الأخضر".

كما أشاد أيضاً بالقرارات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تطوير صناعة الهيدروجين، والذي يعد محور اهتمام العالم في الوقت الراهن، موضحاً أنه لازال هناك الكثير لاستكشافه في هذا المجال الجديد، لاسيما في مجال تطوير الأعمال، والتصدير، وتعميم الاقتصاد الأخضر، معرباً عن ثقته في إمكانية تحقيق هذه الرؤي من خلال الشراكات الصادقة بين الطرفين، والتي يبلورها التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجانبين اليوم.

ASH_1785

ASH_1788

ASH_1792

ASH_1804

ASH_1808

ASH_1816

ASH_1824

ASH_1828

ASH_1829

ASH_1838

ASH_1850

ASH_1854

ASH_1858

ASH_1862

ASH_1866