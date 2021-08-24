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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عماد الدين حسين: طالبان سيطرت على كابول ومنعت الناس من الذهاب للمطار

الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

قال عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ،إن مصر تحركت لإعادة مواطنيها  الموجدين فى أفغانستان  بعد سيطرة طالبان على الحكم فى البلاد.


واضاف عماد الدين حسين خلال حوار خاص ببرنامج صباحك مصرى المذاع على فضائية ام بي سي مصر 2،أن الوضع فى افغانستان غامض ومقلق ولا يمكن تحديد ما يحدث ولذا تحركت الدولة لإعادة مواطنيها


وتابع "طالبان سيطرت على العاصمة ومنعت الناس من الذهاب إلى المطار"

واردف :“ طالبان نشأت كمدارس دينية فى باكستان ولكن تم تسخيرها من قبل الولايات المتحدة الامريكية ضد روسيا لتفكيك الاتحاد السوفياتي ”
 

بتوجيهات من السيسي.. وصول الجالية المصرية من أفغانستان على متن طائرة عسكرية


ووصلت بالأمس الجالية المصرية فى افغانستان  بطائرة نقل أفراد عسكرية إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية وسط استعدات طبية وإدارية من قبل القوات المسلحة للكشف عليهم وتذليل كافة العقبات أمامهم.

 

  يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان.

طالبان أفغانستان اخبار توك شو عماد الدين حسين السيسي عودة المصريين

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