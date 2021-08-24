عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل متلازمة هافانا السبب.. حادث صحي يؤخر رحلة هاريس إلى فيتنام

كامالا هاريس
كامالا هاريس

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن زيارة كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي إلى العاصمة الفيتنامية هانوي تأجلت بسبب "حادث صحي".

وحسب "رويترز"، قالت السفارة الأمريكية في هانوي، في بيان، إنه تم إرجاء الرحلة التي تقوم بها نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى فيتنام مؤقتًا، بعد حادث صحي غير طبيعي في هانوي.

العاهل الأردني يناقش مع هاريس جهود السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل

نائبة الرئيس الأمريكي تهاجم الصين من سنغافورة

وأشارت السفارة الأمريكية في هانوي، إلى أنه "بعد تقييم دقيق، تم اتخاذ القرار بمواصلة الرحلة التي تجريها نائبة الرئيس هاريس".

وحسب موقع “بيزنس إنسايدر”، من غير الواضح إذا كان الحادث الصحي غير الطبيعي، هو نفسه مثل الحوادث الأخرى التي أبلغ عنها دبلوماسيون أمريكيون ونشطاء وأطلق عليها “متلازمة هافانا".

وتعد متلازمة هافانا حالة غامضة تم الإبلاغ عنها لأول مرة في عام 2016 عندما عانى موظف في السفارة الأمريكية في كوبا من الصداع وفقدان السمع ومشاكل في الذاكرة وأعراض أخرى.

وكان من المقرر أن تتوجه هاريس إلى فيتنام في تمام الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي بعد اختتام رحلتها إلى سنغافورة، لكن المراسلين الذين كانوا يسافرون معها نقلوا إلى غرفهم بالفندق دون تفسير وتم احتجازهم هناك حتى غادرت هاريس في تمام الساعة 6:42 مساء، أي بعد ما يقرب من ساعتين و45 دقيقة من موعد مغادرتها.

ولم يقدم مكتب هاريس تفسيرا للتأخيرالذي حصل، وقالت المتحدث باسمها سيمون ساندرز: "لقد رأيتم هاريس تصعد على متن الطائرة. إنها بخير وكل شيء على ما يرام".

كامالا هاريس نائبة الرئيس الامريكي فيتنام هانوي حادث صحي

ترشيحاتنا

خالد جلال يعلن تشكيل البنك الاهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

يا عم بسكوبان .. إسمي أنتوسيد.. اعرف حدوتة سيارة أحمد مكي فى سيما على بابا | صور

فيسبوك تفكر فى إعادة ميزة مهمة إلى التطبيق بعد سنوات من إزالتها

عندما تغضب الطبيعة على أمريكا.. هذا ما فعله إعصار هنري بـ ساحل الأطلسي

رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على تعزيز الوعي لدى الشخصية المصرية

أشرف صبحي: الشباب هم المحرك الرئيسي للوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منهم المصريين وعلى خطوط طيران مباشرة.. السماح للمعلقين بالعودة للسعودية بشكل مباشر

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

جهاد جريشة يطلق قذائفه: مش هشتغل فى الأهلى أو الزمالك .. رئيس الكاف ظلمنى وربنا قعّده فى البيت|حوار

هل سيدفع المواطنين 300 جنيها لركن السيارة اسفل المنزل ؟

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

يسخر منهم .. لحظة إلقاء طالبان القبض على أحد مشاهير تيك توك و إعدامه

مؤشرات تنسيق الكليات 2021: الطب البشري بين 91.5% و92% والصيدلة 89%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدريبات جوية بين مصر وفرنسا بمشاركة طائرات متعددة المهام.. صور

اجتماع سري خطير.. كشف كواليس لقاء مدير المخابرات الأمريكية بالملا بارادار

"عقدة نفسية" .. لماذا كرهت أمينة رزق الحب والرجال ؟

القاهرة- كابول| صدى البلد في استقبال المصريين العائدين من أفغانستان| فيديو وصور

فيديو

«عايز فن راقي ووعي ديني».. شاهد أبرز محاور مداخلة السيسي لصدى البلد

فيديو جراف.. سقوط عصابة النصب على المواطنين بكروت الفيزا

بعد وصول المتحور الهندي إلى مصر.. كيف تقي نفسك من سلالة دلتا

فيديو جراف.. الوعي والتعليم والصحة.. رسائل السيسي للمصريين

المزيد

ساحة رأي

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

طارق إسماعيل يكتب: شاهد علي العصر

أحمد سالم يكتب.. «الإيجار القديم» وسنوات الحق الضائع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هل انهار الجيش الأفغانى؟

د.مجدي بدران

أمزجة البشر تتناغم مع نغمات الموسيقى

اﻟﻤﺰﻳﺪ