هل متلازمة هافانا السبب.. حادث صحي يؤخر رحلة هاريس إلى فيتنام

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن زيارة كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي إلى العاصمة الفيتنامية هانوي تأجلت بسبب "حادث صحي".

وحسب "رويترز"، قالت السفارة الأمريكية في هانوي، في بيان، إنه تم إرجاء الرحلة التي تقوم بها نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى فيتنام مؤقتًا، بعد حادث صحي غير طبيعي في هانوي.

وأشارت السفارة الأمريكية في هانوي، إلى أنه "بعد تقييم دقيق، تم اتخاذ القرار بمواصلة الرحلة التي تجريها نائبة الرئيس هاريس".

وحسب موقع “بيزنس إنسايدر”، من غير الواضح إذا كان الحادث الصحي غير الطبيعي، هو نفسه مثل الحوادث الأخرى التي أبلغ عنها دبلوماسيون أمريكيون ونشطاء وأطلق عليها “متلازمة هافانا".

وتعد متلازمة هافانا حالة غامضة تم الإبلاغ عنها لأول مرة في عام 2016 عندما عانى موظف في السفارة الأمريكية في كوبا من الصداع وفقدان السمع ومشاكل في الذاكرة وأعراض أخرى.

وكان من المقرر أن تتوجه هاريس إلى فيتنام في تمام الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي بعد اختتام رحلتها إلى سنغافورة، لكن المراسلين الذين كانوا يسافرون معها نقلوا إلى غرفهم بالفندق دون تفسير وتم احتجازهم هناك حتى غادرت هاريس في تمام الساعة 6:42 مساء، أي بعد ما يقرب من ساعتين و45 دقيقة من موعد مغادرتها.

ولم يقدم مكتب هاريس تفسيرا للتأخيرالذي حصل، وقالت المتحدث باسمها سيمون ساندرز: "لقد رأيتم هاريس تصعد على متن الطائرة. إنها بخير وكل شيء على ما يرام".