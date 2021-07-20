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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل الأردني يناقش مع هاريس جهود السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل

العاهل الأردني وكامالا
العاهل الأردني وكامالا هاريس

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، في واشنطن، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين في المجالات كافة.

وحسب قناة "المملكة"، تناول اللقاء الدعم الأمريكي للأردن، والمشاريع التنموية والأخرى المتعلقة بقطاع البيئة ومعالجة التغير المناخي وأثره على الموارد الطبيعية.

حاملا هموم المنطقة بين يديه ..قراءة في زيارة العاهل الأردني للبيت الأبيض

العاهل الأردني: دور محوري لأمريكا لدفع جهود السلام بين فلسطين وإسرائيل

كما تم استعراض التطورات في المنطقة، حيث أكد الملك عبد الله أهمية تضافر الجهود لمنع التصعيد مجددا في الأراضي الفلسطينية، والعمل مع المجتمع الدولي على إعادة إطلاق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وجدد التأكيد على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، خصوصا في المسجد الأقصى المبارك.

َ

وأشار الملك عبد الله إلى أن الأردن كان في طليعة الدول التي وفرت اللقاحات ضد "كورونا" للاجئين على أراضيه.

 

وأعرب الملك عن شكره للإدارة الأمريكية على تقديمها المساعدات اللازمة واللقاحات لمواجهة الوباء.
 

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