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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الانتقام من حلاق امبابة .. شنق شقيقه وقسم جثته نصفين لحقده على ثراءه ورفض اقراضه المال

صدى البلد

تعالى عايز ادردش معاك في موضوع مهم.. جملة بسيطة استدرج بها حلاق امبابة شقيقه الستيني إلى شقته بالمنطقة بعدما قرر الانتقام منه على رفضه اقراضه مبالغ مالية لسداد ديونه.

ما أن وصل الشقيق الاكبر لمنزل شقيقه قابله الأخير بحبل لفه حول عنقه حتى جحظت عيناه وفارق الحياة وترك جثته على الارض يفكر في كيفية التخلص منها حيث انه لن يتمكن من حمل الجثة في جوال لعدم فضح جريمته.. قفزت الى ذهن المتهم فكرة تقطيع الجثة الى اجزاء لتسهيل عملية التخلص منها وبدأ في تنفيذ فكرته محضرا سكين كبير الحجم تمكن به من قطع الجثة الى نصفين "جزء علوي" و"ساقين" وتخلص من الساقين اولا بكومة قمامة في منطقة امبابة على مسافة قريبة من الشقة مسرح الجريمة والجزء الثاني القاه بمقلب قمامة ايضا بمنطقة الوراق.

لغز أشلاء آدمية

بداية خيوط كشف الجريمة كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة امبابة بالعثور على اشلاء آدمية بمقلب قمامة، انتقلت على الفور قوات الامن الى مسرح البلاغ وتبين من الفحص ان الاشلاء عبارة عن ساقين لذكر.. شكل اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف غموض الواقعة وبيان ملابساتها وتحديد هوية المجني عليه.

خطة البحث

اعتمدت خطة فريق البحث الذي قاده العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة على فحص بلاغات التغيب بالمنطقة واثناء جمع التحريات وردت معلومة لفريق البحث بتغيب حلاق عن منزله في وقت معاصر للعثور على الاشلاء الادمية.. التحريات التي اجراها العقيد احمد الوليلي مفتش مباحث امبابة والمنيرة كشفت ان اخر مشاهدة للحلاق المتغيب كان برفقة شقيقه الأصغر.

شقيق الحلاق ومفاجأة القتل

اتجهت خطة البحث لجمع معلومات عن شقيق الحلاق المتغيب لتكشف التحريات عن سوء حالته المادية وخلافاته المتعددة لتراكم الديون عليه.. تلك المعلومات شكلت دافعا للشك في امر شقيق الحلاق وخلال٤٨ ساعة فقط نجح فريق البحث في حل لغز الجريمة وكشف ملابساتها كاملة.. تم استصدار اذن من النيابة العامة والقت قوة امنية برئاسة المقدم احمد السويركي وكيل فرقة امبابة والرائد مؤمن فرج رئيس مباحث امبابة القبض عليه لمناقشته حول علاقته بشقيقه وسبب اختفائه ليفجر الشقيق مفاجأة بارتكابه جريمة قتل شقيقه وتقطيع جثته لنصفين والقاء كل جزء في مكان مختلف.

انتقام

اعترف المتهم في مناقشاته امام الأجهزة الامنية بقتل شقيقه الاكبر انتقاما منه لرفضه اقراضه مبلغ مالي يمكنه من سداد ديونه، وقال المتهم البالغ من العمر ٥٧ عاما انه يعاني من ازمة مادية وغير قادر على سداد العديد من الجمعيات التي انضم لها ما تسبب له في مشاكل مع اصحابها بالاضافة الى اقتراضه مبالغ مالية كبيرة من عدد من الاشخاص الذين طالبوه بها ولعدم قدرته على السداد قرر اللجوء لشقيقه الاكبر البالغ من العمر ٦٢ عاما لعلمه انه مبسور الحال وعمله في مجال "الحلاقة" يوفر له دخلا جيدا.

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حلاق يقتل شقيقه ويقطع جثته فى إمبابة

اضاف المتهم ان شقيقه فاجأه برفض اقراضه اية مبالغ مالية خاصة أنه سيء في المعاملات المالية ولن يرد الاموال مرة اخرى وحدث خلاف بينه وبين شقيقه عندما رفض اقراضه مبلغ مالي فقرر ان ينتقم منه ويوم السبت الماضي قرر الانتقام من شقيقه فاستدرجه الى شقته التي استاجرها منذ فترة عقب حدوث خلاف بينه وبين زوجته وتركه منزل الزوجية وفور وصول شقيقه المجني عليه قام بخنقه بحبل حتى فارق الحياة.

تقطيع الجثة

قرر المتهم تقطيع الجثة لنصفين لتسهيل التخلص منها فاحضر سكين كبير الحجم وتمكن من تقسيم جثة شقيقه لنصفين حمل احدهما في جوال وسار مترجلا لمسافة قصيرة والقاها في مقلب قمامة بمنطقة امبابة، والنصف الاخر حمله داخل جوال اخر واستقل توك توك توجه به لمنطقة الوراق والقاه بمقلب قمامة ثم عاد لمنزله يعاون اسرة شقيقه في البحث عنه بعد اختفائه.

ارشد المتهم عن الجزء الاخر من جثة شقيقه وعثرت عليها الاجهزة الامنية وامرت النيابة العامة بنقلها الى مشرحة زينهم لاخذ عينة حمض نووي DNA منها ومضاهاتها بالجزء الاول المعثور عليه لبيان مدى تطابقهما.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة وتولت التحقيق.

حلاق امبابة منطقة إمبابة إنتشال جثمان

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