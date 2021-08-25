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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تظلمات الثانوية العامة 2021| التعليم: نراجع أوراق المتظلمين بدقة ولمنح كل طالب حقه كاملا

تظلمات الثانوية العامة
تظلمات الثانوية العامة 2021

تظلمات الثانوية العامة 2021 مازالت مستمرة منذ السبت الماضي ، وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن  اي طالب ثانوية عامة في مصر  ستثبت تظلمات الثانوية العامة 2021 احقيته في درجات زيادة غير محسوبة ، سيتم فورا منحه حقه كاملا .

وقالت وزارة التربية والتعليم : لن نتأخر عن فحص اوراق المتقدمين بـ تظلمات الثانوية العامة 2021 فحصا دقيقا من اول الورقة الاصلية حتى النسخة الالكترونية ، للتأكد من عدم وجود اي خطأ .

وكان قد كشف الدكتور رمضان محمد رمضان رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي عن أسرار تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 التي تمت لأول مرة إلكترونيا هذا العام.

وتمثلت أبرز الأسرار التي أعلنها  رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في لقاء مصور عقد برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم فيما يلي :

  • كنترولات مصغرة من كل القطاعات ال11 كل قطاع منه 10 أفراد داخل الكنترول يتسلموا الأوراق ويراجعونها ورقة ورقة للتأكد من أرقام الجلوس وسلامة الأوراق ورقم كود الاختبار ، وإذا كان هناك مشاكل مع كود الاختبار يتم التواصل مع الكنترول الأصلي لتصوير ورقة الأسئلة نفسها الخاصة بالطالب لكتابة رقم الكود الذي سيتم على أساسه تصحيح الامتحان
  • سيتم إدخال أوراق البابل شيت على أجهزة السكانر "الماسحات الضوئية" وسرعة السكانر 12 ألف ورقة في الساعة بما يعادل 120 ألف ورقة في الـ 8 ساعات
  • بمجرد ادخال الورق على الماسسح الضوئي يتم تصويره و تسجيله بالباركود الموجود على الاوراق
    يرجع الورق للكنترول للاحتفاظ به  (نسخة ورقية في الكنترول - نسخة الكترونية على السكانر والكمبيوتر)
  • المدخلين عددهم 375 فرد في الكنترولات .. كل كنترول في 2 من المدخلين لا يعرفوا بعض يظهر لهم على الكمبيوتر الجزء الخاص ببيانات الطالب لاعادة كتابة رقم الجلوس و رقم كود الامتحان
  • ثم تظهر الجزء السفلي للورقة الذي يوجد به الاجابات لـ اثنين من المدخلين بالكنترولات بدون البيانات ويكون عليه انه اذا كان الطالب مختار اكثر ن اجابة لسؤال واحد يكتب ملحوظة أن هذا الطالب اختار الإجابة كذا (لأن الاسكانر لا يقرأ اكثر من إجابة في حالة الشطب على احدى الاجابات و التعليم على اجابة اخرى)
  • مرحلة التصحيح تمت بأكثر من طريقة ، فكان هناك فريقين كل فريق يعمل بشكل منفصل عن الاخر معهما نماذج التصحيح والاجابة بعد مراجعة هذه النماذج بدقة (فريق شركة بيرسون العالمية و فريق المركز القومي للامتحانات) ، وتلاحظ مطابقة نتيجة الفريقين

 

  • عند ادخال رقم جلوس الطالب مع اجاباته تم ذلك على نموذج معين وبالتالي لم يحدث اي "لخبطة" بين اوراق الطلاب اثناء التصحيح مثلما يدعي البعض
  • كل كود له مفتاح التصحيح الخاص به
  • الكمبيوتر هو الذي يجمع الدرجات ويطرحها ويصحح الاسئلة
  • ابرز المشاكل : بعض الطلاب كتبوا ارقام جلوسهم بشكل خاطئ بشكل مشابه لرقم طالب اخر وبناءا عليه راجعنا الكنترولات للوصول لرقم الجلوس الصحيح  لفك الاشتباك على سيستم الامتحان

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيلمًا وثائقيًا عن آليات التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات (البابل شيت) لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، والتي تمت خلال الفترة من 10 يوليو الماضى وحتى 5 أغسطس الجاري.

وأجرى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً هامًا مع الدكتور رمضان محمد رمضان رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لشرح تفاصيل بناء الأسئلة وآليات تصحيح الامتحانات والرد على معظم التساؤلات لدى السادة أولياء الأمور والطلاب بشأن دقة ومصداقية التصحيح الإلكتروني.

ويوضح الفيديو كم العمل الكبير الذي قام به جميع العاملين في الوزارة لإنجاح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

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