أول تعليق من مرتضى منصور بعد تتويج الزمالك بالدوري

هنأ مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق ، فريق القلعة البيضاء بالتتويج بلقب الدورى المصري الممتاز .

وكتب مرتضي منصور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ألف مبروك للرجالة الأبطال التتويج ببطولة الدوري الغالية التي أسعدت الجماهير الرائعة المخلصة مبروك لملايين الزملكاوية من جماهيرنا العظيمة الداعمة اسعدتوهم واسعدتوني أيها الرجال كل الفريق كان على قدر المسؤولية .

وأضاف : مبروك لأعضاء وعضوات الجمعية العمومية للنادي الملكي العظيم ، مبروك للجهاز الفني والطبي والإداري هذه البطولة العزيزة ،مبروك مبروك مبروك .

توج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 13 في تاريخه عقب تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري .

وفي الدقيقة الـ6 وإحراز أحمد سيد زيزو الهدف الأول في شباك الإنتاج الحربي من خلال تمريرة رائعة من أشرف بنشرقي من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد سيد زيزو بتسديدة قوية لتسكن الشباك .

وفي الدقيقة 88 أحرز أشرف بن شرقي الهدف الثاني في شباك الإنتاج الحربي من خلال إستقبال عرضية ليتمكن من تسجيلها برأسيه قوية لتسكن الشباك

ويواجه نادي الزمالك نظيره البنك الأهلي يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري .

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 79 نقطة .