رفع كفاءة الطرق وتقديم الخدمات.. خطوات وزارة السياحة لتيسير زيارة الأهرامات.. صور

في إطار التعاون المشترك بين وزارة السياحة والآثار وشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات لتقديم و تشغيل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بمنطقة الأهرامات، أفاد المهندس هشام جاد الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بأن الشركة تعمل علي قدم وساق للانتهاء من العديد من الخدمات السياحية بكفاءة وجوده عاليه لجذب السياحة الداخليه والعالمية لمنطقة الأهرامات بالجيزة.

وفي إطار هذه الخدمات، قامت الشركة بتوفير وتجهيز عيادة طبية للاسعافات الأولية داخل المنطقة تشتمل علي جميع الاستعدادات مثل قياس ضغط الدم والسكر ومعالجة الجروح السطحية وضربات الشمس، وذلك بالأستعانة بطاقم طبي مدرب علي التعامل مع كافة الحالات وباستخدام الأجهزة الطبية اللازمة لخدمة محتاجي الخدمة من زائري المنطقة، كما قامت الشركة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتوريد عربية كهربائية مجهزة لنقل المرضى لتتواجد داخل منطقة الأهرامات لتسهيل وصول محتاجي الخدمة من الزائرين إلى العيادة الطبية.



كما قامت الشركة بالإنتهاء من اعداد برنامج تدريبي لرفع كفاءة ومهارات العاملين حاملي التراخيص بالمنطقة "الخيالة وأصحاب الجمال والمصورين والبائعين"وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة الجيزة ومستشفي برووك الخيري لعلاج الحيوان.

ويشمل البرنامج التدريبي مواضيع هامة لرفع مستوى الخدمات بالمنطقة منها كيفية المحافظة علي منظومة سير العمل والأداء الوظيفي بشكل يليق بهيبة المكان وعظمة مصر وتاريخها العريق والاهتمام بصحة الدواب والعمل علي إظهارها بشكل مشرف ، تنظيم العلاقات بين حاملي التراخيص وممثلي السياح سواء كانوا مرشدين سيايحين أو شركات سياحية أو سائح بمفرده، التسويق والمبيعات وخلق وابتكار خدمات سياحية جديدة لجذب الزائر وضمان ترك انطباع جيد بعد انتهاء رحلته وأخيراً التأكيد علي صحة محتوي الحقائق الأثرية المقصوصة ومصداقيتها .

وقامت الشركة بتطوير ورفع كفاءة مطعم واستراحة الناين بيراميدز لاونج حيث تم تركيب تكييفات وقواطيع زجاجية تحيط بالصالة الرئيسية بالمطعم اوزيادة السعة الاستيعابية للمطبخ الخاص بالمطعم.

وتعمل الشركة على تزويد المنطقة بإرشادات توضيحية باللغة العربية والإنجليزية لسهولة توجيه زائري المنطقة وذلك للاستفادة بتفاصيل الزيارة الشيقة. بالإضافة الي خدمة توفير مكاتب للمعلومات وموظفي استقبال تفيد الزائر بمعلومات وتوجيهات قد يحتاجها أثناء رحلته.



وكذلك تم الانتهاء من توفير مقاعد خشبيه مريحة في اماكن متفرقة داخل منطقه الزيارة، وكذا توفير اعداد كبيرة من سلات قمامةمخصصة لاعادةالتدوير مصنوعة من خامات صديقة للبيئة والإستفادة منها كجزء من المسئوليه المجتمعية للشركة. ومن الجدير بالذكر أن جميع التصميمات والخامات المستخدمة في التصنيع مستوحاه من البيئة المحيطة بالمكان من حيث الألوان والتصميمات.

وقامت الشركة بتوفير عدد كبير من الحمامات في مناطق مختلفة داخل منطقة الزياره وكذلك تعيين عدد اكبر من عمال النظافة، هذا بالإضافة لتصميم وتركيب مظلات في الأجواء المناخية الصعب تحملها من قبل العاملين أو الزائريين في مناطق مختلفة داخل منطقة الزيارة.

أضاف المهندس هشام أنه وفي ضوء اهتمام الشركه بذوي الهمم تم التعاون لأول مرة مع إحدى جمعيات تأهيل ذوي الهمم و التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي لإنتاج عربات نظافة متنقلة بمظلات لحماية العاملين من أشعة الشمس والأجواء المناخية الصعبة حرصاً على سلامتهم، و يوجد بها مكان مخصصه لتخزين أدوات النظافة لضمان سهولة الحركة و راحة العاملين.

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