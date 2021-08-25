إسعاد يونس تطلق "زغرودة" لـ منى زكي وأحمد حلمي.. تعرف على السبب|فيديو

كشفت الفنانة منى زكي، تفاصيل عملها مع الفنان أحمد حلمى زوجها، وقالت : "هناك أوراق عمل قامت بالعرض عليهما وقريبًا سيكون هناك عمل مشترك".



وقامت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس بإطلاق زغرودة على الهواء قائلة: "ده سبق ليا.. وكل حاجة هتكون عندي".



وأضافت الفنانة منى زكي، خلال حوارها ببرنامج "صاحبة السعادة"، والمذاع على فضائية "دي إم سي" تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أنها قامت بالتمثيل مع حلمى قبل الزواج، مثل "عمر 2000 وليه خلتني أحبك، وسهر الليالي".





منى زكي ترسل قبلة لـ شخص على الهواء| فيديو

قالت الفنانة منى زكي، إنها قامت بـ عمل 4 مسرحيات، وكانت أول مسرحية فى عام 1991، موضحة أن المسرح يتغير بشكل مستمر.



وأضافت الفنانة منى زكي، خلال حوارها ببرنامج " صاحبة السعادة "، والمذاع على فضائية " دي إم سي " أن المخرج المسرحي سمير عصفور، كان له دور كبير فى الأعمال التى قدمتها على المسرح.



وقالت إسعاد يونس: "برسل بوسة لـ رأسه ويده وندعو له بالصحة، وقامت منى زكي بإرسال قبلة لـ سمير عصفور على الهواء".