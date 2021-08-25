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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

هاني شاكر يحتفل بفوز
هاني شاكر يحتفل بفوز الزمالك بالدوري مع جمهور القلعة

احتفل الفنان هاني شاكر بفوز نادي الزمالك بالدوري، حيث يعتبر من أكبر مشجعيه؛ وذلك بعدما علم بالنتيجة في أثناء تقديم حفله الغنائي على مسرح محكي القلعة. 

 

وعلق الفنان هاني شاكر على نتيجة مباراة الزمالك التي مكنته من اقتناص درع الدوري قائلا:" أخيرا بانت الرؤية"، فيما حرص محبوه على تهنئته بأن رفعوا أعلام نادي الزمالك خلال الحفل. 

 

تفاصيل حفل هاني شاكر

عاش جمهور الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء ليلة تاريخية بحضور تجاوز 4000 مشاهد واحتشد المئات خارج الاسوار للبحث عن تذكرة لحضور الحفل الذى احياه امير الغناء العربى هانى شاكر .

حفل هاني شاكر ونداء شرارة 

ومن على مسرح المحكى اكد النجم هانى ان الفن الاصيل هو الباقى والراسخ فى الوجدان رغم اختلاف الازمنة والشرائح العمرية وبدا الحفل بتقديم التحية والشكر للفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ولدار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر على التنظيم الرائع للمهرجان واتاحة الفرصة لكبار الفنانين الذين يقدمون الابداع الهادف لشعب مصر العظيم ، وتالق امير الغناء العربي واشعل مسرح المحكي بمجموعة من اشهر اغانية التي تجسد مشوار فني طويل وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى بمجموعة من الاعمال الشهيرة التى تفاعل معها الحضور بالتصفيق وترديد الكلمات استهلها ب اغلي اسم في الوجود وواصل ب كان منها امرك ، لو روحت بعيد ، ياريتني ، وعد مني ، نسيانك صعب ، مشتريكي ، متهدديش ، لو سمحتوا ،  لسه بتسألي ، علي الضحكاية بالاضافة الى مسا النور والهنا،  واحلف بسماها .

 

وسبق ذلك المطربة نداء شرارة التي قدمت تحية من الاردن الى مصر وشعبها وفرضت شخصيتها الفنية فى مختارات من الغنائيات الحديثة والمعاصرة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو ايهاب عبد الحميد ونالت اعجاب واستحسان الجمهور كان منها الله غالب ، صبري عليك طال ، امتي الدنيا تصفالي ، الحب اللي كان ، ياتري ، دندنه الى جانب عدد من اعمالها الخاصة منها كلام في كلام ، سهرانه انا ، بعدو عطرك ، حبيتك بالتلاتة ، قالها لي الى جانب مضناك من المؤلفات التراثية .

هاني شاكر الزمالك الدوري نداء شرارة حفلات محكى القلعة

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