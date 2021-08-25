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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الحساء الأخير.. وفاة طاهٍ بطريقة مأساوية خلال إعداده "شوربة كوبرا"

وفاة طاهٍ
وفاة طاهٍ

تتنوع سفرة العديد من البلدان بأكلات غريبة وبعضها عالي الخطورة على طاهيها، ويعتبر الحساء المصنوع من لحم الـ كوبرا القاتلة من الأطعمة الشهية النادرة في جنوب الصين، ولكن تحضيرها كان خطوة قاتلة لأحد الطهاة.

كان "بنج فان" من مدينة فوشان الصينية، فخوراً بأن طبق الحساء النادر واللذيذ واحد من الأطباق في قائمته وكان يعد الطبق لرواد العشاء عندما حدثت مأساة غير عادية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

بعد أن قطع رأس الكوبرا الهندية الصينية ، أمضى 20 دقيقة في صنع الحساء ، ثم بدأ في ترتيب المطبخ، وعندما التقط رأس الكوبرا ليلقي بها في سلة المهملات عضته فجأة.

لتبصق الكوبرا سمها في يد الرجل وهي مادة خطيرة للغاية، فقد تحتوي على سموم عصبية يمكن أن تقتل في غضون 30 دقيقة وتشل الضحايا وتخنقهم حتى الموت، مضادات السموم متوفرة ولكن يجب تناولها بسرعة.

وقال واحد من الزبائن ويدعى " لين صن"، 44 عامًا:"كنا في المطعم نتناول وجبة في عيد ميلاد زوجتي عندما ساد الكثير من الضجة فجأة، لم نكن نعرف ما الذي يحدث لكننا سمعنا صراخًا يأتي من المطبخ".

وأكمل: "كانت هناك مكالمات لطبيب في المطعم ولكن للأسف بحلول الوقت الذي وصلت فيه المساعدة الطبية ، كان الرجل قد توفي بالفعل".


وقال متحدث باسم الشرطة عن الحادث: “إنها حالة غير عادية للغاية ولكن يبدو أنها مجرد حادث.. كان لدى السيد فان رد فعل شديد للغاية تجاه اللدغة، ”لم يكن هناك شيء يمكن القيام به لإنقاذ الرجل، فقط مضاد السم كان يمكن أن يساعد ولكن هذا لم يتم تقديمه في الوقت المناسب".

يقول الخبراء إن الثعابين والزواحف الأخرى لا يزال بإمكانها القيام بحركات تفاعلية لمدة تصل إلى ساعة بعد قتلها.

قال أحدهم: "من الممكن تمامًا أن يظل الرأس حيًا ويضرب يد حامله وبحلول الوقت الذي يفقد فيه الثعبان رأسه ، يكون قد مات فعليًا لأن وظائف الجسم الأساسية قد توقفت ، ولكن لا يزال هناك بعض الإجراءات الانعكاسية، وهذا يعني أن الثعابين لديها القدرة على العض وحقن السم حتى بعد قطع الرأس".

في بعض البلدان ، يُعتقد أن تناول لحوم الثعابين له فوائد صحية غامضة ، مما أدى إلى اصطياد بعض الأنواع تقريبًا للانقراض.

سفرة كوبرا خطوة قاتلة الطهاة الصين

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