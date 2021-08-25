ميدو ومدحت عبد الهادي يحتفلان بـ فوز الزمالك بالدوري | شاهد

احتفل أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق ومقدم برنامج "أوضة اللبس" علي قناة النهار، بتتويج القلعة البيضاء بلقب بطولة الدورى بعد غياب 6 مواسم عن جدران القلعة البيضاء.



ونشر ميدو مقطع فيديو عبر حسابه علي انستجرام من كواليس برنامج اوضة اللبس مع مدحت عبد الهادي أثناء احتفالهم بلقب الدوري وكتب "اووووه زمالكاوي قلب الاسد #أوضة_اللبس"



وتوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 13 في تاريخه عقب تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري .

