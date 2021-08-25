جماهير الزمالك تتوجّه لمنزل مرتضى منصور للاحتفال بالدوري الممتاز

قام البعض من جمهور نادي الزمالك بالتوجه إلى منزل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أثناء الاحتفال بفوز الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربي بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري الممتاز.



وقامت الجماهير بالهتاف الدوري زملكاوي وبترديد أغاني الزمالك .



فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مواصلة التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأربعاء.

ويخوض الفريق مرانه في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وتوج فريق الزمالك ببطولة الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد.