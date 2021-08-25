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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: الأسهل تركب التريند.. الأهلي هيفضل طول عمره بطل | فيديو

صدى البلد

وجّه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق التهنئة لجماهير نادي الزمالك عقب تتويج الفريق الأبيض بلقب الدوري الممتاز ورسالة لـ الأهلي.

وقال ميدو عبر “أوضة اللبس” على قناة النهار: "الكرة والرياضة أخلاق لكن اللي بيكسب لازم يحترم المنافس بتاعه،  بعض الناس تحاول تفهمكم أن الرياضة غير أخلاقها الحقيقة وللأسف في عدد من الناس ينساقوا خلف “التريند، أوعوا تنسوا المعني الحقيقي للأندية”.

وتابع: “السنة دي بنقول للزمالك الأهلي هيفضل طول عمره بطل بيد أبنائه”. 

وتابع ميدو: "مليون مبروك لجمهور الزمالك.. الزمالك، بطل الدوري لأنه كان الأفضل في كل شيء جمهور الزمالك أكثر من يستحق التحية اليوم، هو الثابت الوحيد في تاريخ الزمالك".

وواصل: "سنظل أوفياء" يتخذها البعض أحيانا للسخرية، لكنها هي الحقيقة، هي الدافع الرئيسي وراء عودة ونجاح الزمالك.

وأكمل ميدو: "مبروك لمرتضى منصور وأمير مرتضي اللذين بنوا قوام الفريق المتوج اليوم ببطولة الدوري".

وأختتم: "الزمالك هو أكثر فريق حافظ علي هدوئه واستقراره طوال بطولة الدوري بفضل جمهوره وأبناؤه".

وتوّج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 13  في تاريخه عقب تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري .

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