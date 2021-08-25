يوسف أوباما بعد التتويج بالدوري: مزيد من البطولات الفترة المقبلة

هنّأ يوسف أوباما لاعب القلعة البيضاء، جماهير نادي الزمالك بعد ما حقق الفريق لقب الدوري المصري للمرة 13 في تاريخه.



وكتب يوسف أوباما عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام "مبروك لكل زمالكاوي جمييل 🤍 ومبروك لكيان عظيم كبير 🇦🇹 .وان شاء الله مزيد من البطولات الفترة المقبلة # الحمدلله البطولة رقم 1️⃣0️⃣ دخل جدارن نادينا العظيم 💪🤍"

وتوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 13 في تاريخه عقب تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري .