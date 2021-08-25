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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فقدنا الدوري.. موسيماني يكشف سبب "نزيف النقاط" لـ الأهلي

بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق كان تركيزه أمس فقط في مباراة الجونة، ولم ينشغل بأي شيء آخر، مؤكدًا أنه يمتلك من الخبرات الكافية للتعامل مع مثل هذه المواقف الصعبة في البطولات.


وتعادل الأهلي مع الجونة بثلاثة أهداف لكل منهما في الجولة 33 من الدوري، وفقد لقب الدوري بعد وصوله لـ73 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الزمالك المتوج بلقبه الثالث عشر.


وأضاف موسيماني، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الجونة: "استقبلنا أهدافًا كثيرة في المباريات الأخيرة بسبب الأخطاء التي ارتكبناها في عملية الرقابة الخاصة برجل لرجل".


وأوضح: «رغم الأخطاء ولكن أيضًا قدمنا مستويات جيدة وحققنا نتائج إيجابية».


وتابع موسيماني :" نلعب دون توقف منذ 10 أشهر، وحققنا برونزية كأس العالم للأندية وبطولة إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي وتعرضنا لكم غير طبيعي من الإجهاد".


ولفت إلى أن لاعبي الأهلي تواجدوا مع المنتخبات الوطنية وأخيرًا في أولمبياد طوكيو، والأهلي أكبر داعم للمنتخبات، ولكن في النهاية نحن بشر وطبيعي أن نشكو من الإجهاد ومن ضغط المباريات، مؤكدا أن الأهلي فريق كبير ولن ينظر إلى الخلف بل إلى الأمام وسيعود أقوى بكثير.


وأوضح المدير الفني للأهلي: حققنا إنجازات كبيرة في الأشهر العشرة الأخيرة.. نعم فقدنا الدوري؛ ولكن حققنا أيضًا بطولات كبيرة وتغلبنا على أندية كبيرة».


واختتم موسيماني حديثه قائلا :"أمامنا تحدٍّ كبير الأيام القادمة بخوض كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي والسوبر المحلي، وهي بطولات مهمة سنقاتل من أجلها".

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