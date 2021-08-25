قصرنا معكم.. الخطيب يواسي لاعبي الأهلي يعد فقدان درع الدوري

اجتمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، أمس، في ملعب خالد بشارة؛ عقب انتهاء مباراة الجونة، بالتعادل الإيجابي 3-3 في الدوري الممتاز.



وقال الخطيب- عقب خسارة الأهلي لقب الدوري لصالح الزمالك، والذي توج الأخير بلقبه الـ13 في تاريخه- "الجماهير لها حق علينا، وهم صانع بطولات الأهلي منذ 1907، هذا هو التاريخ الذي يجب أن نفتخر به، من الوارد أن نتعثر كل بضع سنوات لكن علينا أن نسعد هؤلاء الجماهير بالبطولات القادمة.. قصرنا معكم في الفترة الماضية، كان يجب أن نحتفل بكم بعد البطولة التاسعة والعاشرة في إفريقيا وبرونزية كأس العالم لكن ضغط المباريات لم يمنحنا الوقت لذلك".



وأضاف "فكروا في إسعاد جماهيركم وكتابة تاريخ كبير لكم ولناديكم، عليكم بالتتويج بالبطولات القادمة، ارفعوا رؤوسكم فأنتم الأهلي.. الجماهير تقدر جهودكم، ونحن كإدارة كذلك، عليكم بالتفكير في التتويج بالبطولات القادمة بداية من صباح الغد، شكرًا لكم".