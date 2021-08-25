مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25-8-2021.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 25-8-2021 العديد من المواجهات القوية في مختلف ملاعب العالم أبرزها الدوري المصري وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة
نيوكاسل يونايتد X بيرنلي – 8.45 مساءً
نيويورت كونتي X ساوثهامبتون – 8.45 مساءً
وست بروميتش X أرسنال – 9 مساءً
مواعيد مباريات كأس ألمانيا والقنوات الناقلة
بريمر X بايرن ميونخ - 8.15 مساءً - Sky Sport 1 HD Germany
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
بروندبي الدنماركي X ريد بول سالزبورج – 9 مساءً
دينامو زغرب X شيريف تيراسبول (مولدوفا) – 9 مساءً
شاختار دونيتسك X موناكو – 9 مساءً - beIN Sports HD 2 English
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
غزل المحلة X المقاولون العرب – 7 مساءً – On Time Sport
مصر المقاصة X بيراميدز – 9 مساءً - On Time Sport
مواعيد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة
الرائد X الحزم – 6.05 مساءً
الأهلي X ضمك – 7.45 مساءً