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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسوأ أيامي تعتلي أغاني ميني ألبوم يقولون لـ نبيل شعيل

نبيل شعيل
نبيل شعيل

اعتلت أغنية أسوأ أيامي ترتيب الأكثر استماعًا بين أغاني ميني ألبوم يقولون للنجم الكويتي نبيل شعيل الجديد، إذ اقتربت من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد ساعات من طرحها. 

وتعاون نبيل شعيل في ميني ألبوم يقولون مع نخبة من شعراء وملحنين الوطن العربي، من بينهم: (أحمد الهرمي، أحمد الصانع، فهد الناصر وغيرهم الكثير)، وآخرون.

 

كبير الفن.. آخر ألبومات نبيل شعيل

 

من جهة أخرى طرح  نبيل شعيل في العام الماضي 2020، ألبومه الذى يحمل اسم "كبير الفن"، وضم الألبوم 5 أغنيات منها "كبير الفن" و"جازلي" و"ندمان" و"حوبة".

وتعاون شعيل في الألبوم مع مجموعة الكبار الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أحمد الهرمي وأحمد الصانع وفهد الناصر وفوزا المرزوق وجاسم محمد وعبد الله البلوشي وعلي صابر وهاني الدوسري وقصي عيسى وأدهم وزيد نديم وخالد الغامدي.

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طرح ميني ألبوم يقولون للنجم الكويتي نبيل شعيل

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روتانا تكشف موعد طرح ألبوم نجم الخليج نبيل شعيل

أغنية عطوة جوه للفنان نبيل شعيل

من جهة أخرى، حققت أغنية «عطوه جوه» للفنان نبيل شعيل، 2 مليون و400 ألف  مشاهدة، حتى الآن منذ طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، في 20 من شهر مارس الماضي.

يذكر أن أغنية «عطوه جوه» للفنان نبيل شعيل، من كلمات: جبل، وألحان وتوزيع: ميثم علاء الدين.

 

أغنية سهران للفنان نبيل شعيل

وكان آخر أعمال نبيل شعيل، الفنية، أغنية "سهران" وهي من كلمات خالد البذال، وألحان سايد، وتوزيع محمد صلاح، والإشراف الموسيقى عبد الله بن ياقوت. 

وطرح نبيل شعيل العام الماضي ميني ألبوم جديدا بعنوان "أفارق" يتضمن ثلاثة أعمال غنائية.

وتعاون فيها مع نخبة من الشعراء في السعودية والوطن العربي ومن أبرزهم الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن بأغنية "أفارق" ثم الشاعر الغنائي الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز في أغنية "عزة النفس" والشاعر الغنائي أحمد الصانع في أغنية "نعم ممكن". 

 

أغنية "بقالي ساعة"

من جهة أخرى، كشف الفنان الكبير نبيل شعيل، تفاصيل أغنيته الأخيرة "بقالي ساعة"، قائلا :"عملت هذه الأغنية باللهجة المصرية حبا في مصر والمصريين" ، مضيفا أن الأغنية حققت انتشارا واسعا ومقبولا في الوسط الفني.

وأضاف شعيل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي قصواء الخلالي، مقدمة برنامج المساء مع قصواء، المذاع عبر شاشة TeN، ، الجمهور المصري دائما رائع ويحب الروائع، ولي أعمال فنية غنائية انتشرت بشكل واسع بين المصريين ويشعرني هذا الأمر بالحب للمصريين اكثر.

وتابع شعيل: أغنية بقالي ساعة قدمتها  محبة في مصر والمصريين، كاشفا عن أنه يفكر جديا في أغان وطنية لمصر والأمة العربية.

وفي السياق نفسه أشار شعيل الي أن جائحة فيروس كورونا المستجد أزمة حقيقية تجتاح العالم وتسببت في توقف أعمال فنية كثيرة.

 

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