مادلين مطر تلفت أنظار متابعيها في جلسة تصوير جديدة .. شاهد

نشرت الفنانة مادلين مطر صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت مادلين مطر في الصورة باطلالة مثيرة مرتدية فستانا مكشوفا عاري الكتفين والظهر وعلقت قائلة : "كن راقيًا لا براقة .. ابتسم ولا تنسَ التألق 🌠 ♥ ️ أحبك جميعًا 💋"



وطرحت الفنانة مادلين مطر كليبها الجديد "طمن قلبك"، من كلمات سلامة علي، ألحان جان صليبا، وتوزيع ناصر الأسعد، والكليب من إخراج مي إلياس.

يذكر أن مادلين طرحت منذ فترة أغنية "خانونى" هي باللهجة العراقية، من كلمات قصي عيسى، وألحان نور الزين، وتوزيع حسام الدين.