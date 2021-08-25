الأهلي يمنح لاعبيه راحة 5 أيام عقب مواجهة أسوان بالدوري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي منح لاعبية راحة سلبية لمدة خمسة أيام ،عقب مواجهة اسوان المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري، واخطر بيتسو موسيماني المدير الفني لاعبيه بأن هانك أجازة لمدة 5 أيام بعد إنتهاء المسابقة، ليستطيع الفريق إلتقاط الأنفاس بعد فترة طويلة من الضغوط الرهيبة من توالي المباريات.

وحصل موسيماني علي أذن من محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالأشراف علي قطاع الكرة بالسفر إلي بلاده جنوب أفريقيا وقضاء الأجازة هناك لزيادة باقي أفراد أسرته علي أن يعود للقاهرة 2 سبتمبر لقيادة تدريبات الفريق الأحمر استعداداً لمسابقة كأس مصر والسوبر المحلي والسوبر الأفريقي.

وسينتظم مع عودة الفريق الأحمر للتدريبات كل من عمار حمدي وأحمد عبدالقادر بعد قطع إعارتهم مع الإتحاد السكندري وسموحه علي الترتيب ، بجانب كريم فؤاد الذي تم ضمه رسمياً من انبي .

فيما سوف ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي كل من بيرسي تاو ولويس ميكسيوني يوم 7 سبتمبر المقبل بعد انتهاء إجراءات انضمامهم من برايتون الإنجليزي وسيمبا التنزاني علي الترتيب ، وسوف يعلن الأهلي رسمياً عن الصفقات الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة .