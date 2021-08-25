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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

للمرة الرابعة.. الأندية الصاعدة تنجح فى البقاء بالدورى الممتاز

الزمالك
الزمالك

توج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في التتويج بلقب بطولة الدوري الممتاز للمرة ال ١٣ على مدار تاريخه الكروي.

وتغلب الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على نظيره فريق الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء بملعب الدفاع الجوي ويتصدر ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد ٧٩ نقطة.

فيما نجحت الفرق الصاعدة من الدرجة الثانية في البقاء ببطولة الدوري الممتاز .

صدى البلد يكشف عن الفرق التي صعدت إلى الدوري الممتاز ونجحت في البقاء على مدار تاريخ المسابقة المحلية.

إلغاء الهبوط

نجح الصاعدون من الفرق في البقاء بدوري الأضواء والشهرة في موسم 2010- 2011 فى البقاء ولم تتعرض إلى الهبوط لدوري المظاليم.

أندية مصر المقاصة ووادي دجلة وسموحة صعدت إلى المسابقة المحلية وظلت في البطولة إلى الموسم التالي وذلك بعد قرارا إلغاء الهبوط من جانب اتحاد الكرة آنذاك.

٢٠٠٢/ ٢٠٠٣

نجحت ثلاث فرق في الابتعاد عن شبح الهبوط إلى دوري المظاليم فى الموسم الكروى ٢٠٠٢/ ٢٠٠٣ والبقاء بدورى الأضواء والشهرة.

واستطاعت فرق اسوان وحرس الحدود وإنبي في موسم ٢٠٠٢/ ٢٠٠٣ البقاء في الدوري الممتاز بعد منافسة شرسة على الابتعاد عن شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية.

٢٠٠٤/ ٢٠٠٥
فرضت ثلاث فرق في موسم  ٢٠٠٤/ ٢٠٠٥ كلمتها ونجحت في البقاء بالدوري الممتاز  بعدما صعدت من دوري المظاليم.

ولم يهبط الثلاثي فرق أسمنت أسيوط وأسمنت السويس وطلائع الجيش فى موسم 2004-2005 إلى القسم الثاني بعد الصعود إلى الدوري الممتاز

٢٠٢٠/ ٢٠٢١

نجحت فرق سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وغزل المحلة فى البقاء بالدوري الممتاز بعد الصعود من القسم الثاني.

واحتل فريق سيراميكا كليوباترا قبل الجولة الأخيرة من عمر المسابقة المحلية المركز التاسع برصيد ٣٩ نقطة.

فيما حل فريق غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد ٣٥ نقطة والبنك الأهلي فى المركز ال ١٥ برصيد ٣٤ نقطة.

دوري المظاليم وادي دجلة اتحاد الكرة الدوري الممتاز نادي الزمالك الانتاج الحربى سيراميكا كليوباترا باتريس كارتيرون غزل المحلة

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