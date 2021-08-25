بمخزون هائل .. 5 تريليونات ريال ثروة السعودية المعدنية

تعمل الحكومة السعودية على استغلال الموادر الطبيعية في البلاد بشكلٍ يحقق التنمية المنشودة للمواطنين في الوقت الحاضر، وخلال سنوات قادمة بما يمثل أفضل استفادة من الموارد المكنونة داخل الأرض.

ووفق ما ذكرت صحف سعودية، فقد طرحت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، منافسة مشروع دراسة عن بعض الخامات الصناعية والخامات الفلزية المستهدفة، وهي المعادن الأرضية النادرة والمعادن المشعة والنيوبيوم والتانتاليوم والليثيوم والكوبالت والكوارتز والكوارتزيت، في منطقة مكة المكرمة.

وقدرت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إجمالي عدد المواقع المكتشفة للمعادن حتى نهاية 2015 "2504 مواقع"، من بينها 6 مواقع للعناصر الأرضية النادرة، و4 مواقع أخرى لليورانيوم.

بحسب برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية تقدر قيمة المـوارد المعدنيـة المحتملـة فـي المملكـة بحوالـي 5 تريليـونات ريـال سـعودي، أغلبهــا مــن المعــادن النفيســة ومعــادن الأســاس مــن النحــاس والزنــك، وعلاوة علــى ذلــك، تعد المملكـة واحـدة مـن أكبـر ممتلكـي مـوارد الفوسـفات فـي العالـم، حيـث يبلـغ مجمـوع مـا لديهـا مـن ثـروات معدنيـة محتملـة أكثـر مـن 7 مليـارات طـن.

وفـي مراحـل الصناعـات الوسـيطة والتحويليـة فـي سلسـلة القيمـة، تتمتـع المملكـة أيضـا بقـدرة تنافسـية، بمـا فـي ذلـك الصلـب والسـيراميك.

و يطمـح قطـاع التعديـن إلـى أن يكـون الركيـزة الثالثـة فـي الصناعـة السـعودية، ويتوقـع أن تزيـد مســاهمته فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، بالإضافــة إلــى زيــادة فــرص العمــل فــي القطــاع، معتمـدا فـي ذلـك علـى توفـر المـوارد المعدنيـة والطلـب المحلـى المتنامـي، والاسـتفادة مـن التصديـر للأسـواق العالميـة.

وبدأت في السعودية أعمال المسح الجيوفيزيائي في منطقة الدرع العربي باستخدام أولى طائرات المسح الجيوفيزيائي بدعم من هيئة المساحة الجيولوجية في المملكة، إذ تعد هذه العملية أضخم مسح جيوفيزيائي للكشف عن الثروة المعدنية بما يغطي ربع مساحة المملكة.

وبعد إطلاق أكبر مسح جيوفيزيائي في المنطقة، قال خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين في السعودية في مقابلة مع “العربية” إن المعلومات المتوفرة قبل المسح الحالي، تظهر وجود مخزونات معادن تقدر بوجه عام بحوالي 5 تريليونات ريال في المملكة.

ووصف بدء هذا المسح الضخم، بأنه لحظة تاريخية، كبيرة جدا، تمثل إطلاق برنامج غير مسبوق سيوفر معلومات قيمة تمكن من زيادة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح المديفر أن مخزونات التعدين في المملكة، توفر فرصاً كبيرة، ستحددها عمليات المسح، وستضاعفها، مبيناً أن الدرع العربي بمساحته يعد من أهم الدروع في العالم، ويماثل الدرع الكندي والأسترالي، ولم يزل الكثير من الثروات في الدرع العربي في الذهب والنحاس والزنك والرصاص والنيكل قيد الاكتشاف وهي سلع أساسية في تمكين الصناعة ومستقبلها.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية المهندس عبدالله الشمراني، في مقابلة مع “العربية” إطلاق أول طائرة للمسح الجيوفيزيائي في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض بهدف الحصول على البيانات الجيولوجية المتنوعة عالية الدقة للدرع العربي، والذي يغطي مساحة تصل الى 600 ألف كم2 من مساحة المملكة وتهدف أيضًا إلى الكشف عن المخزونات المعدنية التي تزخر بها.

وأضاف أن هذه البيانات ستساهم في دعم الاستكشاف المعدني، مما سيؤدي إلى تحفيز الاقتصاد وتنويع الإيرادات في المملكة من خلال جذب الاستثمار في قطاع التعدين تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن المملكة تُعد من أغنى دول العالم من حيث الموارد المعدنية، التي تُقدر قيمتها وفقًا لبيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية بنحو 5 تريليونات ريال، والثروة المعدنية ستكون ثروة اقتصادية ثالثة بعد البترول والبتروكيماويات.