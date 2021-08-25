كيف تحمي قلبك.. شرب الماء وتناول القهوة وممارسة الرياضة وفيتامين «د» أبرز الطرق

قلة السوائل تعرضك لقصور عضلة القلب

طرق الوقاية من النوبة القلبية

أعراض النوبة القلبية

كشفت دراسة حديثة أن الحفاظ على شرب الكثير من الماء ليس مفيدا للجسم فقط وإنما مفيد لصحة القلب بشكل كبير ويمنع قصور عضلة القلب .

وقالت مؤلفة الدراسة الدكتورة ناتاليا دميتريفا، من المعهد الوطني للقلب والرئة والدم، وهو جزء من المعاهد الوطنية للصحة في بيثيسدا، الولايات المتحدة: “تشير دراستنا إلى أن الحفاظ على الترطيب الجيد يمكن أن يمنع أو على الأقل يبطئ التغيرات داخل القلب التي تؤدي إلى قصور القلب”.

وتشير النتائج إلى أننا بحاجة إلى الانتباه إلى كمية السوائل التي نستهلكها كل يوم واتخاذ إجراءات سريعة عند شعورنا بقلة شرب الماء.

تتراوح توصيات تناول السوائل اليومية من 1.6 لتر إلى 2.1 لتر للنساء و2 إلى 3 لترات للرجال. ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسات الاستقصائية حول العالم أن العديد من الأشخاص لا يستوفون حتى الحد الأدنى من السوائل.

كمية أقل من السوائل تعرض لقصور عضلة القلب



يعتبر الصوديوم في الدم مقياسًا دقيقًا لحالة الماء: عندما يشرب الأشخاص كمية أقل من السوائل، يزداد تركيز الصوديوم في الدم ثم يحاول الجسم الحفاظ على الماء، وتنشيط العمليات المعروفة بأنها تساهم في الإصابة بقصور القلب.

قالت الدكتورة دميتريفا: “من الطبيعي أن نعتقد أن الماء والصوديوم في الدم يجب أن يتغير يومًا بعد يوم اعتمادًا على الكمية التي نشربها كل يوم، ومع ذلك، يظل تركيز الصوديوم في الدم ضمن نطاق ضيق على مدى فترات طويلة، والتي من المحتمل أن تكون مرتبطة باستهلاك السوائل بانتظام”.

فحصت هذه الدراسة ما إذا كان تركيز الصوديوم في الدم في منتصف العمر، كمقياس لعادات الترطيب، يتنبأ بتطور قصور القلب بعد 25 عامًا.

كما فحص الباحثون العلاقة بين الترطيب وسماكة جدران حجرة الضخ الرئيسية للقلب (البطين الأيسر)، والتي تسمى تضخم البطين الأيسر، وهي مقدمة لتشخيص قصور القلب.

تم إجراء التحليل على 15792 بالغًا في دراسة مخاطر تصلب الشرايين في المجتمعات (ARIC). كان المشاركون تتراوح أعمارهم بين 44 و66 عامًا في بداية الدراسة، وتم تقييمهم على مدار خمس زيارات حتى سن 70 إلى 90 عامًا.



تم تقسيم المشاركين أيضًا إلى أربع مجموعات بناءً على متوسط ​​تركيز الصوديوم في الدم في الزيارات الدراسية الأولى والثانية (أجريت في السنوات الثلاث الأولى): 135-139.5، 140-141.5، 142-143.5، و 144-146 مليمول / لتر.

لكل مجموعة صوديوم، قام الباحثون بعد ذلك بتحليل نسبة الأشخاص الذين أصيبوا بفشل القلب وتضخم البطين الأيسر في الزيارة الخامسة (بعد 25 عامًا من بدء الدراسة).

ارتبطت تركيزات الصوديوم العالية في الدم في منتصف العمر بفشل القلب وتضخم البطين الأيسر بعد 25 عامًا.

ظل تركيز صوديوم مرتبطًا بشكل كبير بفشل القلب وتضخم البطين الأيسر بعد تعديل العوامل الأخرى المتعلقة بتطور قصور القلب، مثل العمر وضغط الدم ووظائف الكلى وكوليسترول الدم وجلوكوز الدم ومؤشر كتلة الجسم والجنس وحالة التدخين.

ارتبطت كل زيادة بمقدار 1 مليمول / لتر في تركيز الصوديوم في الدم في منتصف العمر بزيادة احتمالات تضخم البطين الأيسر وفشل القلب بمقدار 1.20 و1.11 على التوالي بعد 25 عامًا.

مخاطر قصور القلب في عمر الـ 70 و90

بدأت مخاطر تضخم البطين الأيسر وفشل القلب في سن 70 إلى 90 في الزيادة عندما تجاوز الصوديوم 142 مليمول / لتر في منتصف العمر.

وقالت الدكتورة دميتريفا: “تشير النتائج إلى أن الترطيب الجيد طوال الحياة قد يقلل من مخاطر تضخم البطين الأيسر وفشل القلب، بالإضافة إلى ذلك، فإن اكتشافنا أن الصوديوم أعلى من 142 مليمول / لتر يزيد من مخاطر الآثار القلبية العكسية قد يساعد لتحديد الأشخاص الذين يمكن أن يستفيدوا من تقييم مستوى الماء لديهم”.

وأضافت: "يقع مستوى الصوديوم هذا ضمن النطاق الطبيعي، ولن يتم تصنيفه على أنه غير طبيعي في نتائج الاختبارات المعملية ولكن يمكن للأطباء استخدامه أثناء الفحوصات البدنية المنتظمة لتحديد الأشخاص الذين يجب تقييم مدخولهم المعتاد من السوائل".

المصدر: Medical Express

دورة القهوة فى حماية عضلة القلب

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، إن هناك بشرى سارة لعشاق القهوة، واستشهد على ذلك بالإشارة إلى دراسة حديثة تقول إن تناول من 2 إلى 5 فنجان يوميا من القهوة لا يضر القلب.

وأضاف جمال شعبان، خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن تناول القهوة لا يؤدي إلى اختلال كهرباء القلب.

فوائد القهوة

وأوضح أن القهوة تحتوى على مضادات للأكسدة تحمي القلب من تصلب الشرايين، وتعتبر مفيدة لمرضى السكر، وتحافظ على القلب والشرايين أيضا لأصحاب مرض السكر.

ونوه عميد معهد القلب السابق إلى ما جاء فى دراسة حديثة نشرت منذ أيام وجمعت بين ١٠ دراسات أجريت على أكثر من ٨٢ ألف مريض بالسكر من النوع الثاني، حيث وُجِدت علاقة وثيقة بين معدل شرب القهوة ونقص معدل الوفاة وجلطات القلب والدماغ المؤدية للوفاة.

وأثبتت الدراسة أن الأشخاص الذين يحتسون ٤ فناجين من القهوة يوميًا تقل الوفيات عندهم بنسبة ٢١٪؜، والوفيات من أمراض القلب والشرايين بنسبة ٤٠٪؜، والوفيات من جلطات الشريان التاجي بنسبة ٣٢٪؜ بالمقارنة بمن لا يحتسون القهوة.

الدكتور جمال شعبان

من جانب آخر، يعد فيتامين د هرمونا طبيعيا مهما لامتصاص الكالسيوم من أجل عظام قوية، والحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأفادت الدراسات المقطعية بأن نقص فيتامين “د” مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب وأمراض القلب المتعددة.

وأظهرت الدراسات الاستباقية الأولية أيضًا أن نقص فيتامين د يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم العرضي أو الموت القلبي المفاجئ لدى الأفراد المصابين بأمراض قلبية وعائية موجودة مسبقًا.

تم إجراء عدد قليل جدًا من الدراسات السريرية المستقبلية لفحص تأثير مكملات فيتامين د على نتائج القلب والأوعية الدموية.

لا تزال آلية كيفية تحسين فيتامين د لنتائج الأمراض القلبية الوعائية غامضة، والتأثيرات المباشرة على القلب والأوعية الدموية أو تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم.

تتمثل الوظيفة التقليدية لفيتامين د في زيادة امتصاص الأمعاء للكالسيوم من أجل عظام قوية، كما أن الذين يعانون من نقص فيتامين د هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

طرق الوقاية من النوبة القلبية

أعراض النوبة القلبية

وأوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن التمارين المنتظمة "ستجعل قلبك ونظام الدورة الدموية أكثر كفاءة"، ويمكن أن يؤدي تحريك جسمك بشكل كافٍ للخروج قليلاً من التنفس إلى خفض مستويات الكوليسترول لديك.

خفض مستويات الكوليسترول يعني أن هناك كمية أقل من المادة الدهنية المتبقية لسد الأوعية الدموية التي تمد القلب بالدم.

وذكرت مؤسسة القلب البريطانية (BHF) أنه إذا كنت أصبت بالفعل بنوبة قلبية صغيرة، فإن ممارسة الرياضة يمكن أن "تساعد في تقليل خطر إصابتك بمزيد من مشاكل القلب".

وأكدت BHF أن "أفضل نوع من النشاط للحفاظ على صحة قلبك هو النشاط الهوائي".

يشمل النشاط الهوائي "أي حركة متكررة وإيقاعية تتضمن مجموعات عضلية كبيرة".

تشمل أمثلة الأنشطة الهوائية المشي أو ركوب الدراجات، لأن مثل هذه التمارين تتطلب المزيد من الأكسجين، مما يعني أن القلب والرئتين يجب أن يعملوا بجهد أكبر.

تعتبر طريقة لتدريب عضلة القلب، فكلما كنت تمارس مثل هذه الأنشطة بانتظام، أصبح القلب أكثر كفاءة.

مصدر المعلومات: موقع ncbi.