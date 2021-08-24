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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة على الريق؟

فوائد القهوة
فوائد القهوة

اثبتت دراسة جديدة أن شرب القهوة يوميا في الصباح يعزز من كفاءة أجهزة الجسم، وتعزز من تحسين المزاج وتعمل على مد الجسم بالطاقة على عكس ما يعتقد البعض انها ضارة أو غير صحية.

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فوائد القهوة على الريق

ووفقا لموقع “هيلث لاين الطبي”، نستعرض فوائد القهوة خلال التقرير التالي..

1- تعزز الأداء البدني 

تناول كوبًا من القهوة قبل حوالي ساعة من التمرين ويمكن أن يتحسن أدائك بنسبة 11-12٪، يزيد الكافيين من مستويات الأدرينالين في الدم. 

2- إنقاص الوزن

تحتوي القهوة على المغنيسيوم والبوتاسيوم، مما يساعد جسم الإنسان على استخدام الأنسولين، وتنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة في تناول الأطعمة السكرية والوجبات الخفيفة.

3- حرق الدهون

يساعد الكافيين الخلايا الدهنية على تكسير دهون الجسم واستخدامها كوقود للتدريب.

4- تساعد على التركيز 

يساعدك تناول الكافيين المعتدل، 1-6 أكواب في اليوم، على التركيز وتحسين اليقظة العقلية.

5- تقلل من خطر الموت المفاجئ

أظهرت الدراسات أن خطر الموت المبكر لدى شاربي القهوة أقل بنسبة 25٪ من أولئك الذين لا يشربون القهوة.

6- الوقاية من السرطان 

أظهرت إحدى الدراسات أن القهوة قد تقلل  من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال بنسبة 20٪ ، وسرطان بطانة الرحم لدى النساء بنسبة 25٪، شرب الأشخاص في مجموعة الاختبار أربعة فناجين من القهوة يوميًا، قد يمنع الكافيين أيضًا تطور سرطان الخلايا القاعدية، وهو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الجلد

7- الوقاية من مرض باركنسون 

أظهرت الدراسات أن شرب القهوة بانتظام يقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون بنسبة 25٪. هناك دليل على أن القهوة تسبب نشاطًا في الجزء المصاب من الدماغ بمرض باركنسون.

 

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