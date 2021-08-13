عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تتوقع.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي باللبن

الشاي باللبن
الشاي باللبن

الشاي باللبن من المشروبات الدافئة التي يعشقها الكثير من الأشخاص ويحرص دائما على تناولها يوميا،  هناك العديد من الفوائد الصحية للشاي إن إضافة اللبن إلى هذا المشروب لا يجعله أكثر مذاقًا فقط  بل يجعله مفيدًا أيضًا. 

 

الجذور الحرة ومضادات الأكسدة الموجودة في الشاي هي التي تجعلها تستحق الشرب، فيما يلي كشف موقع innovativehomecare، عن الأسباب التي تجعلك تشرب شاي باللبن: 

 

فوائد الشاي باللبن

 

-يقوي الجسم

يحتوي الحليب على الكثير من المكونات المختلفة ، مما يجعله مناسبًا للصحة،  الحليب يجعل الجسم أقوى على وجه التحديد ، فإن محتواه من الكالسيوم يجعل العظام أقوى بحيث يمكنك القيام بأنشطتك اليومية بكفاءة.

 

-مصدرجيد  للطاقة

مما لا شك فيه أن كأس اللبن ينتج طاقة للجسم ليعمل بشكل جيد،  كما أن محتوى الكربوهيدرات ، مثله مثل الحليب ، يجعل الجسم أقوى ، مما ينتج عنه الكثير من الطاقة. 

 

-بشرة أكثر نعومة

منذ بعض الوقت ، اعتقدنا جميعًا أن الحليب يجعل بشرتنا تبدو مشرقة وجيدة لذلك ، فإن الفوائد الصحية للحليب ليست فقط لجسمنا ، بل لبشرتنا أيضًا.

 

-يقلل من الإجهاد

عندما تشرب الشاي باللبن ، ستكون أقل توتراً في أي موقف لأن الحليب نفسه يقلل التوتر، ينعش الجسم، كما  يحتوي شاي باللبن  على مادة الكافيين أيضًا ، وهذا ينعش الجسم.

 

-يعمل كمضاد للالتهابات

يحتوي شاي باللبن على عامل مضاد للالتهابات يعمل كمضاد للأكسدة في الشاي.

 

-فعال في إنقاص الوزن

يمكن أن يعمل شاي باللبن  أيضًا كعامل للتسمين وفقدان الوزن،  إذا كنت ترغب في زيادة الوزن ، يمكن أن يساعدك الحليب في زيادة الوزن،  وإذا كنت ترغب في إنقاص الوزن فإن شاي الحليب يعمل أيضًا كعامل غذائي من مادة البوليفينول والكافيين، هذه مركبات في شاي الحليب تساعد على إنقاص الوزن.

 

-مقاوم للضغط

بصرف النظر عن تقليل التوتر ، يعمل شاي الحليب كمضاد للأكسدة أيضًا ، ويقاوم الإجهاد.

 

-محسن المزاج

 يحتوي الشاي الأسود على عنصر يسمى I-theanine ، والذي يعزز المزاج الجيد أو يعززه.

 

-يخلق شعورًا إيجابيًا دائمًا

يتمتع شاي الحليب عمومًا بمذاق جيد وشرب مشروب بنكهة تحبها يمنحك هذا الشعور الإيجابي ، مجرد التفكير في جميع الفوائد الصحية التي يجلبها شاي الحليب هو بالفعل سبب كاف للشعور بالرضا أثناء شربه.

-جيد للقلب

إذا كنت تشرب أكثر من 3 أكواب من الشاي ، فيمكن أن يقلل ذلك من خطر الإصابة بأمراض القلب،  وفقًا لصحيفة ديلي تلغراف يمكن للشاي وحده تقوية العظام.

 

-يعزز جهاز المناعة
الشاي الأسود هو أيضًا أحد أصح أنواع الشاي التي يمكنك شربها، يحتوي على مضادات الأكسدة التي تدعم الصحة العامة وتساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، كما أنه يحتوي على مادة البوليفينول وخصائص مضادة للميكروبات تعود بالنفع على الجهاز الهضمي،  قد يساعد البوليفينول أيضًا في محاربة الخلايا السرطانية،  ثبت أيضًا أن الشاي الأسود يقلل من التوتر ويزيد الطاقة.
 

الشاى باللبن فوائد الشاى باللبن جهاز المناعة مضاد للالتهابات الشاي بالحليب أضرار الشاي باللبن

موضوعات متعلقة

كوب من هذا الشاي يساعد في علاج نزلات البرد بدون أدوية

خبيرة تغذية: الشاي والقهوة المثلجان يغنيان عن العصائر الأخرى

مشروبات غير متوقعة تحمى من كورونا أبرزها الشاي الأسود

ترشيحاتنا

بفضل الأمطار.. اليونان تعلن السيطرة على جميع حرائق الغابات

الصحة: 250 جنيها لشهادة كورونا لأغراض السفر للخارج.. واللقاحات مجانا

روسيا: حركة طالبان ليست قادرة على دخول العاصمة الأفغانية كابول

وزير المالية: تدبير 3 مليارات جنيه لشراء اللقاحات منذ طرحها للتعاقد وحتى الآن

حكم النوم أثناء خطبة الجمعة وهل يفسد الصلاة؟ دار الإفتاء ترد

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حياتي اتدمرت|نهاية مأساوية لحفل زفاف البلوجر آية أسامة

بعد إصابته بـ فيروس A.. شريف مدكور يحذر متابعيه من هذه الأطعمة

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

نتيجة الثانوية العامة 2021 ..التعليم تنفي كل ما يثار عن "العتبة الآمنة" و"درجات الرأفة"

مفاجأة بشأن مد سن المعاش لما بعد 60 ومكافاة نهاية الخدمة وفقا للقانون

ممثلة شهيرة تهاجم ابنة عمرو دياب بعد إعلان خطبتها

غضب وتدخل الأمن.. ماذا يحدث في قرية سبك الأحد؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

فيديو

فيديوجراف.. فقدت عذريتها.. أم تعذب طفلتها ذات الـ8 سنوات

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

فيديو جراف.. محاضر وخناقات .. أحمد عز وزينة كعب داير في المحاكم

عميد فنون جميلة حلوان: نلتزم بالإجراءات الاحترازية في اختبارات القدرات وعمليات التعقيم مستمرة ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ