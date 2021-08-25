ضمن مبادرة "حياة كريمة".. تطوير مساقي القليوبية للتحول إلى نظم الري الحديث

تطوير مساقي محافظة القليوبية بهدف التحول إلى نظم الري الحديث

قال محمد محمدين مفتش وزارة الرى بشرق القليوبية، ان مشروع تطوير مساقى محافظة القليوبية بلغ تكلفته 556 مليون جنيه لتأهيل عدد 30 ترعة بأطوال 142 كيلو من الترع .

و أضاف محمدين خلال لقائه بقناة dmc الفضائية أنه تم تنفيذ 70% من تلك الترع ،لافتا الى ان هناك ثلاث مساقى خصوصية نفذت منهم حوالى 30 % بإجمالى تكلفة حوالى 15 مليون جنيه.

وأوضح مفتش وزارة الرى بشرق القليوبية ،أن مشروع تأهيل الترع يخدم الملايين من المواطنين البسطاء الذين يريدون الأنتفاع من أراضيهم و يستفيدوا منها

وأكد، أن هناك مشروع آخر و هو تأهيل 110 مسقى فى محافظة القليوبية لكى يتمكن الفلاح من استخدام طرق الرى الحديث و التى تؤدى الى توفير المياه و توفلر من تكاليف الإنتاج و تقوم بإنتاج منتج تنافسى فى الأسواق و نتيجة لذلك سوف يرفع الرى الحديث العائد من وحدة المياه والأرض الزراعية .