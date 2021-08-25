عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تطوير مساقي محافظة القليوبية بهدف التحول إلى نظم الري الحديث

ضمن مبادرة "حياة كريمة".. تطوير مساقي القليوبية للتحول إلى نظم الري الحديث

تطوير مساقي محافظة
تطوير مساقي محافظة القليوبية

قال محمد محمدين مفتش وزارة الرى بشرق القليوبية، ان مشروع تطوير مساقى محافظة القليوبية بلغ تكلفته 556 مليون جنيه لتأهيل عدد 30 ترعة بأطوال 142 كيلو من الترع .

 

و أضاف محمدين خلال لقائه بقناة dmc الفضائية أنه تم تنفيذ 70% من تلك الترع ،لافتا الى ان هناك ثلاث مساقى خصوصية نفذت منهم حوالى 30 % بإجمالى تكلفة حوالى 15 مليون جنيه.

 

وأوضح مفتش وزارة الرى بشرق القليوبية ،أن مشروع تأهيل الترع يخدم الملايين من المواطنين البسطاء الذين يريدون الأنتفاع من أراضيهم و يستفيدوا منها 

 

وأكد، أن هناك مشروع آخر و هو تأهيل 110 مسقى فى محافظة القليوبية لكى يتمكن الفلاح من استخدام طرق الرى الحديث و التى تؤدى الى توفير المياه و توفلر من تكاليف الإنتاج و تقوم بإنتاج منتج تنافسى فى الأسواق و نتيجة لذلك سوف يرفع الرى الحديث العائد من وحدة المياه والأرض  الزراعية .

مشروع تاهيل الترع الأرض الزراعية وزارة الرى محافظة القليوبية الترع

ترشيحاتنا

الزمالك يواجه البنك الأهلي بالناشئين.. وجلسة حاسمة بين كارتيرون ولبيب

بعد ارتباط اسمه بالأهلي .. المقاولون العرب يحسم مصير رحيل عماد النحاس

تعرف علي رد فعل كارتيرون بعد مقابلة جنش في ملعب الدفاع الجوي

اهربي فورا.. سيدة تنشر صور لحشرات في منزلها ومفاجأة في التعليقات

ضمن حياة كريمة.. الزراعة: أسعار التقاوى هذا العام أقل من الأعوام السابقة

فرنسا تدعو الجزائر والمغرب إلى العودة لـ"منطق الحوار"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قائمة منتخب مصر.. البدري يستثني شكري وعادل من قاعدة الوجوه الجديدة بتصفيات المونديال

سنتخذ القرار المناسب.. الكويت تعلق على ظهور متحور دلتا بلس في مصر

مصدر أمنى يوضح حقيقة غلق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

رسميا .. النصر السعودي يطلب ضم أليو ديانج نجم الأهلي "عرض خرافي"

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي على المصري.. ترتيب الدوري المصري

أول تعليق من السعودية على قطع الجزائر علاقتها مع المغرب

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة ومياه النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة محاور ربط شرق القاهرة بغربها.. صور

فيديو

روحى كانت هتطلع ودخلت في غيبوبة.. حالة عادل الفار الصحية

لماذا قطعت الجزائر علاقاتها بالمغرب وما علاقة إسرائيل والإخوان ؟ "فيديو"

فيديو جراف.. حلق شعرها وربطها في السرير.. ابن يقسو على أمه

موجة حارة وشبورة ورياح.. توقعات حالة الطقس لمدة 6 أيام

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

سهام محمد محمد تكتب: مواقف لا تنسى

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

هويدا دويدار

التعليم فاتورة مؤجلة

د.محمود بكري

معركة الوعي (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

الهوية المصرية وثقافة أنا مصري

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: معضلات اتفاق الدوحة

محمد نوار

الالتفات في القرآن!

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ