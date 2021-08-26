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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي: الغربية محافظة غنية بمنتجاتها الزراعية والصناعية وتراثها الثقافي والديني ومستعدون للتعاون وتبادل الخبرات معا

محافظ الغربية يستقبل سفير إندونيسيا بديوان عام المحافظة.. صور

بالصور ..محافظ الغربية
بالصور ..محافظ الغربية يستقبل سفير إندونيسيا بديوان عام المح

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الخميس، بمكتبه، السفير لطفي رؤوف سفير دولة إندونيسيا بجمهورية مصر العربية، لبحث سبل التعاون والتبادل الثقافي وتنشيط السياحة بين الطرفين، وذلك بحضور الأستاذ أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والسيدة كنتم خير السكرتير الأول للقسم الاقتصادي، والسيد ألكسندر بيتر سكرتير أول القسم السياسي، والسيد بامبانج سوريادي المستشار التربوي والثقافي، وأعضاء مجلس الشباب المصري.

محافظ الغربية يستقبل ممثلي شركة ألمانية مصنعة لمعدات محطة البيض بكفر الشيخ سليم

وناقش محافظ الغربية خلال لقائه مع سفير دولة اإندونيسيا سبل التعاون بين الجانبين، مؤكداً أن محافظة الغربية محافظة غنية بمنتجاتها الزراعية والصناعية وتراثها الثقافي والديني، وترحب بتبادل الخبرات في المجالات، إذ تشتهر المحافظة بمزاراتها الدينية والتاريخية والأثرية كونها تضم المسجد الأحمدي بطنطا والذي يقصده الزائرون، ومتحف طنطا، والمعابد ببهبيت الحجارة بسمنود وبصا الحجر ببسيون، ومسار العائلة المقدسة وغيرها من الأماكن الأثرية، هذا إلى جانب القرى المنتجة والمصدرة للخارج مثل قرية شبرابلوله المصدرة للياسمين، وقرية كتامة الصناعية المصنعة للأثاث وغيرها من القرى المنتجة، موجهاً الدعوة للسفير بتكرار الزيارة والتنسيق بين الطرفين لتبادل وتعميق العلاقات.
من جانبه، أعرب رؤوف عن سعادته بالاستقبال الحافل ووجوده بمحافظة الغربية، حيث إنها تعد الزيارة الأولى له منذ توليه المنصب، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين واستعداد بلاده للتعاون مع المحافظة لتبادل الخبرات الثقافية، الزراعية والصناعية.

وفي نهاية اللقاء، تبادل الطرفان الدروع والهدايا التذكارية، حيث قام المحافظ بإهداء السفير درع المحافظة تكريماً له، وأهدى السفير للمحافظ الهدايا التذكارية تعبيراً عن العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، كما أهدى مجلس الشباب المصري درع المؤسسة لمحافظ الغربية تقديراً لجهوده المبذولة في دعم المؤسسات الشبابية.

بالصور ..محافظ الغربية يستقبل سفير إندونيسيا بديوان عام المحافظة

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محافظ الغربية يستقبل السفير الاندونيسي التعاون المشترك تبادل الثقافات

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