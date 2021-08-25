دعاء سهيل تحذر من وجود صفحة مزيفة باسمها

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن السهر يؤثر ليلا على صحة الإنسان سواء زيادة الوزن أو خصوبة المرأة أو ظهور التجاعيد، لافتة إلى أن ضبط الساعة البيولوجية يؤدي إلى ضبط صحة البشرة، ويمنع ظهور الهالات السوداء، ويزيد من معدل الخصوبة.

وأضافت خلال حواره مع الإعلامي ممدوح الشناوي ، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد» أن هناك ضرورة لتناول المواد العشبية التي تقلل الشهية ليلاً حال الاضطرار للسهر، لأن تناول الطعام ليلاً ينعكس بشكل سلبي على زيادة الوزن.

وأضافت أن البعض قد يتعرض للتنمر بسبب زيادة الوزن، معقبة: "في ناس بتقول كلام بيوجع لمرضى السمنة أثناء البحث عن الملابس الخاصة بهم".

وكشفت خبيرة التغذية العلاجية، أن هناك صفحة مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تطلب من السيدات تصوير أنفسهن بدون ملابس، وهذه الصفحة ليس لها علاقة بها من قريب أو بعيد.

وتابعت: "أنا لما بطلب صورة، بطلب صورة عادية عشان أعرف الحالة اللي أنا بكلمها، وأحيانًا أكتفي بوصف الحالة هاتفيًا".

ولفتت إلى أن خبير التغذية إذا لم يكن يدعم مريض السمنة نفسيًا، فلن يكمل المريض أي برنامج غذائي لخفض الوزن، خلاف أن مريض السمنة إذا لم يجد استجابة لخفض وزنه من أول شهر لاتباع أي نظام غذائي، فلن يكمل.

