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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من الرئيس الأمريكي إلى الشعب

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، من الشعب الأمريكي تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" فورا.

 

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "بعد عملية صارمة، أعادت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تأكيد النتائج التي توصلت إليها بأن لقاح فايزر من حيث الأمان والفعالية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" وأعطت موافقته الكاملة والنهائية هذا الأسبوع.

وأضاف: "لذا من فضلكم، احصلوا على التلقيح اليوم ودعونا نضع حدا لهذا الوباء".

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بعد إجازة فايزر.. قرار عاجل من أمريكا بشأن لقاحات فيروس كورونا

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وقال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي إنه يأمل في حدوث طفرة في توزيع اللقاحات المضادة لـ فيروس كورونا، بعد موافقة الحكومة الأمريكية الكاملة على لقاح فايزر.

 

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، رأى فاوتشي أن قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بإعطاء الموافقة الكاملة على استخدام لقاح فايزر للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما وما فوق، يجب أن يشجع الأشخاص الذين برروا عدم حصولهم على اللقاح بأنه لم يكن حاصلا على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

 

وأكد أن موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ستعني المزيد من الاقبال علي اللقاح من قبل أماكن العمل والكليات والجامعات والجيش، مؤكدا أنها ستساعد في زيادة معدلات التطعيم داخل الولايات المتحدة.

 

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 اللقاح المضاد لفيروس كورونا الحكومة الأمريكية لقاح فايزر

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