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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إجازة فايزر.. قرار عاجل من أمريكا بشأن لقاحات فيروس كورونا

أنتوني فاوتشي
أنتوني فاوتشي

قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي إنه يأمل في حدوث طفرة في توزيع اللقاحات المضادة لـ فيروس كورونا، بعد موافقة الحكومة الأمريكية الكاملة على لقاح فايزر.

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ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، رأى فاوتشي أن قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بإعطاء الموافقة الكاملة على استخدام لقاح فايزر للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما وما فوق، يجب أن يشجع الأشخاص الذين برروا عدم حصولهم على اللقاح بأنه لم يكن حاصلا على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

 

وأكد أن موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ستعني المزيد من الاقبال علي اللقاح من قبل أماكن العمل والكليات والجامعات والجيش، مؤكدا أنها ستساعد في زيادة معدلات التطعيم داخل الولايات المتحدة.

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