زى النهاردة.. الأهلي يهزم المريخ والعرجون ينهى مباراة بالدوري والزمالك يفوز على المنصورة

شهد يوم ٢٥ أغسطس العديد من مجريات الأحداث الرياضية البارزة على مدار تاريخ الكرة المصرية.

ونجح النادى الأهلى فى الفوز على المريخ السوداني فى البطولة العربية فيما تعادل المنتخب الأولمبي مع نيجيريا فى دورة أتلانتا.

صدى البلد يستعرض أبرز الأحداث الرياضية التى مرت على الكرة المصرية يوم ٢٥ أغسطس.

25 أغسطس 1992

فاز النادى الأهلى علي المريخ السوداني بثلاثة أهداف نظيفة علي ستاد القاهرة في الجولة الثانية والأخيرة من تصفيات البطولة العربية للأندية أبطال الكئوس و يرفع رصيده الي ثلاث نقاط.

حسام حسن و ايمن شوقي سجلا للاحمر في الدقيقتين 32 و 36 من الشوط الاول قبل أن يختتم حسام الثلاثيه في الدقيقة 40 من الشوط الثاني.

التشكيلة: أحمد شوبير - إبراهيم حسن - حمادة صدقي - محمد سعد - علاء عبد الصادق - أسامة عرابي وطارق خليل - هادي خشبة - بدر رجب - أيمن شوقي وعمرو أنور- حسام حسن - محمد رمضان

25 أغسطس 1995

تعادل منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره النيجيري بهدف لكل منهما علي استاد القاهرة في إياب الدور الثاني من تصفيات منافسات كرة القدم لدورة أتلانتا للألعاب الأولمبية و يفشل في التأهل و ذلك بعد خسارته في لاجوس قبل 13 يوما...الهدفان في الشوط الأول...

حازم امام تقدم لمصر في الدقيقة 13 من الشوط الأول و فيكتور ايكبيبا هز شباك عصام الحضري في الدقيقة الأخيرة و ليصعد بفريقه إلي الدور الثالث و الأخير بمجموع 4-3 للمباراتين .

25 أغسطس 1998

حقق فريق الزمالك فوزا علي المنصورة بهدفين نظيفين علي ستاد القاهره في الاسبوع الثالث للدوري.

الهدفان في الشوط الثاني و سجلهما عبد اللطيف الدوماني و أسامه نبيه في الدقيقتين 23 و 27 ليرتفع رصيد الابيض الى تسع نقاط.

25 أغسطس 1997

أنهى الحكم الدولي المغربي عبد الرحيم العرجون مباراة السويس والكروم التى أقيمت علي ملعب اسكو في الدورة الثلاثية لتحديد الفريق الباقي في الممتاز قبل نهايتها بسبع دقائق.

وذلك بعد ادعاء لاعبي الفريق السكندري الإصابة والنتيجة تقدم أبناء الغريب بهدفين نظيفين سجلهما محمد كفته في الدقيقة 37 من الشوط الاول و عبد الفتاح عبد الرازق في الدقيقه 14 من الشوط الثاني.

وكانت المباراة معاده بعد أن تم انهاء المباراة الاولي التي أقيمت يوم 19 قبل تسع دقائق من نهاية الشوط الثاني.

وتقدم الكروم بهدف سجله عبد الناصر محمد في الدقيقه 13 من الشوط الاول وذلك بعد أن اقتحم بعض مشجعي منتخب السويس أرض الملعب.

النتيجه التي اعتمدت لمصلحة السوايسه ساوت بين الفرق الثلاثه في النقاط و ان تفوق أبناء الغريب في الاهداف.

ليسدل الستار عن الموسم الذي انطلق قبل عام وخمسة أيام بهبوط فرق الالومنيوم و المريخ والكروم وجمهورية شبين ويصعد بدلا منهم كل من الشمس وغزل السويس والمنيا وغزل المحله.