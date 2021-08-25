هل يوجد أمل لاكتشاف منشأ كورونا والقضاء عليه؟.. الصحة العالمية تجيب

لاتزال دول العالم تعاني من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خاصة مع انتشار متحور دلتا شديد العدوي، ومع استعداد المخابرات الأمريكية لنشر لتقريرها عن منشأ فيروس كورونا، ويبقي السؤال هو، هل يوجد أمل في أكتشاف المنشأ الأصلي والقضاء علي الوباء؟.

وقال محققون تابعون لمنظمة الصحة العالمية، اليوم “الأربعاء”، إن فرصة اكتشاف منشأ فيروس كورونا المستجد والقضاء عليه تختفي بالفعل مع تلاشي الاستجابات المناعية للناس وتلاشي أي دليل في أجساد الحيوانات.

وأوضح فريق الخبراء المكلف من منظمة الصحة العالمية، أنه لا يزال من الممكن إطلاق مرحلة جديدة من التحقيق، لكن يجب أن يحدث ذلك بسرعة.





وقالت ماريون كوبمانز، رئيسة قسم علم الفيروسات في مركز إيراسموس الطبي في هولندا إن "فرصة إجراء هذا التحقيق المهم تُغلق سريعًا: أي تأخير سيجعل بعض الدراسات مستحيلة بيولوجيًا".

وأضافت: "فهم أصول جائحة فيروس كورونا المدمرة هو أولوية عالمية، ترتكز على العلم".



وقال الخبراء إنهم استمروا في الاجتماع إسبوعيًا، وكانوا يرغبون في الحفاظ على زخم الحركة للمرحلة الثانية من التحقيق.



وانتقدت بكين، تسييس الولايات المتحدة لجائحة فيروس كورونا، حيث تستعد أجهزة المخابرات الأمريكية لنشر لتقريرها عن منشأ فيروس كورونا، وسط شائعات قد تشير إلى تسرب الفيروس من معمل ووهان الصيني.



وطالب فو كونج، المدير العام لإدارة مراقبة الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بالتحقيق في مختبراتها الخاصة بينما تنتظر الصين والعالم نتائج تقرير المخابرات الأمريكية حول منشأ كورونا.

وحذر فو كونج، الولايات المتحدة من أن إلقاء اللوم على الصين لن يعفي واشنطن من أي ذنب، وأعلن مرة أخرى أنه لا صحة للنظرية القائلة بأن فيروس كورونا، تسرب من مختبر صيني.



وقال المسؤول الصيني في إفادة صحفية: "من العدل أنه إذا أصرت الولايات المتحدة على أن هذه فرضية صحيحة، فعليهم القيام بدورهم ودعوة التحقيق في مختبراتهم".

وصرح فو قائلاً: "إن إلقاء الصين كبش فداء لا يمكن أن يبرئ الولايات المتحدة، مضيفًا أن واشنطن يجب أن تمتنع عن تسييس المكان الذي بدأ منه جائحة فيروس كورونا".



في وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح السكرتير الصحفي للبيت الأبيض بأن التقرير، الذي كان من المقرر الانتهاء منه يوم الثلاثاء، سيستغرق بضعة أيام أطول حيث يجب إعداد الوثيقة للنشر.



وفي حين أن الولايات المتحدة لم تتخل عن النظرية القائلة بأن فيروس كورونا تسرب من مختبر في ووهان، أشارت الصين إلى أرقام في المختبر الأمريكي في فورت ديتريك بولاية ماريلاند.



وقضى خبراء منظمة الصحة العالمية حوالي شهر في الصين في وقت سابق من هذا العام.

واختتمت زيارتهم بتقرير يفيد بأن الحالات المقترحة التي تم تحديدها في ووهان في عام 2019 يُعتقد أنها تم الإصابة بها من مصدر حيواني، حيث أفاد الكثيرون بزيارة سوق هوانان للمأكولات البحرية بالجملة أو العمل فيه".

ورفضت بكين المشاركة في تحقيق ثان، وفي يوليو، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن الصين لم تقدم حتى الآن بيانات أولية من الأيام الأولى لـ فيروس كورونا.