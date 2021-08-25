عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل يوجد أمل لاكتشاف منشأ كورونا والقضاء عليه؟.. الصحة العالمية تجيب

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

لاتزال دول العالم تعاني من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خاصة مع انتشار متحور دلتا شديد العدوي، ومع استعداد المخابرات الأمريكية لنشر لتقريرها عن منشأ فيروس كورونا، ويبقي السؤال هو، هل يوجد أمل في أكتشاف المنشأ الأصلي والقضاء علي الوباء؟.

 

وقال محققون تابعون لمنظمة الصحة العالمية، اليوم “الأربعاء”، إن فرصة اكتشاف منشأ فيروس كورونا المستجد والقضاء عليه تختفي بالفعل مع تلاشي الاستجابات المناعية للناس وتلاشي أي دليل في أجساد الحيوانات.

 

وأوضح فريق الخبراء المكلف من منظمة الصحة العالمية، أنه لا يزال من الممكن إطلاق مرحلة جديدة من التحقيق، لكن يجب أن يحدث ذلك بسرعة.

بسبب منشأ كورونا| تحرك عاجل من الصين ضد أمريكا.. ماذا يحدث؟

الصحة العالمية تعلن خبرا سارا بشأن إصابات كورونا في العالم


 

وقالت ماريون كوبمانز، رئيسة قسم علم الفيروسات في مركز إيراسموس الطبي في هولندا إن "فرصة إجراء هذا التحقيق المهم تُغلق سريعًا: أي تأخير سيجعل بعض الدراسات مستحيلة بيولوجيًا".

 

وأضافت: "فهم أصول جائحة فيروس كورونا المدمرة هو أولوية عالمية، ترتكز على العلم".


وقال الخبراء إنهم استمروا في الاجتماع إسبوعيًا، وكانوا يرغبون في الحفاظ على زخم الحركة للمرحلة الثانية من التحقيق.


وانتقدت بكين، تسييس الولايات المتحدة لجائحة فيروس كورونا، حيث تستعد أجهزة المخابرات الأمريكية لنشر لتقريرها عن منشأ فيروس كورونا، وسط شائعات قد تشير إلى تسرب الفيروس من معمل ووهان الصيني.


وطالب فو كونج، المدير العام لإدارة مراقبة الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بالتحقيق في مختبراتها الخاصة بينما تنتظر الصين والعالم نتائج تقرير المخابرات الأمريكية حول منشأ كورونا.

 

وحذر فو كونج، الولايات المتحدة من أن إلقاء اللوم على الصين لن يعفي واشنطن من أي ذنب، وأعلن مرة أخرى أنه لا صحة للنظرية القائلة بأن فيروس كورونا، تسرب من مختبر صيني.


وقال المسؤول الصيني في إفادة صحفية: "من العدل أنه إذا أصرت الولايات المتحدة على أن هذه فرضية صحيحة، فعليهم القيام بدورهم ودعوة التحقيق في مختبراتهم".

 

وصرح فو قائلاً: "إن إلقاء الصين كبش فداء لا يمكن أن يبرئ الولايات المتحدة، مضيفًا أن واشنطن يجب أن تمتنع عن تسييس المكان الذي بدأ منه جائحة فيروس كورونا".


في وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح السكرتير الصحفي للبيت الأبيض بأن التقرير، الذي كان من المقرر الانتهاء منه يوم الثلاثاء، سيستغرق بضعة أيام أطول حيث يجب إعداد الوثيقة  للنشر.


وفي حين أن الولايات المتحدة لم تتخل عن النظرية القائلة بأن فيروس كورونا تسرب من مختبر في ووهان، أشارت الصين إلى أرقام في المختبر الأمريكي في فورت ديتريك بولاية ماريلاند.


وقضى خبراء منظمة الصحة العالمية حوالي شهر في الصين في وقت سابق من هذا العام. 

 

واختتمت زيارتهم بتقرير يفيد بأن الحالات المقترحة التي تم تحديدها في ووهان في عام 2019 يُعتقد أنها تم الإصابة بها من مصدر حيواني، حيث أفاد الكثيرون بزيارة سوق هوانان للمأكولات البحرية بالجملة أو العمل فيه".

 

ورفضت بكين المشاركة في تحقيق ثان، وفي يوليو، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن الصين لم تقدم حتى الآن بيانات أولية من الأيام الأولى لـ فيروس كورونا.

فيروس كورونا كورونا الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد الولايات المتحدة الصين واشنطن كورونا المستجد جائحة فيروس كورونا كوفيد منشأ كورونا معمل ووهان جائحة فيروس كورونا المستجد متحور دلتا علم الفيروسات كوفيد-19

موضوعات متعلقة

تركيا تعلن انسحابها العسكري من أفغانستان

أسلحة روسية.. العراق يعوض الغياب الأمريكي بصفقة ضخمة مع موسكو

خوف في أمريكا.. وقوع سلاح "شديد الخطورة" في أيدي طالبان

بسبب متحور دلتا.. اليابان تعاني من كورونا وتوسع حالة الطوارئ

حصيلة وفيات مرعبة خلال 24 ساعة.. إيران تعاني من فيروس كورونا

البنتاجون: إجلاء الألاف من أفغانستان.. وهذة هي خطتنا الأيام القادمة

بسبب منشأ كورونا| تحرك عاجل من الصين ضد أمريكا.. ماذا يحدث؟

انهيار شعبية بايدن.. انخفاض نسبة تأييد الرئيس الأمريكي إلى 41%

ترشيحاتنا

إسرائيل تبيع تسلا بأعلى سعر عالميا.. ما السر؟

النني يقود تشكيل أرسنال أمام وست بروميتش في كأس الرابطة

تحقيقات قضية طفل ذا فويس كيدز معاذ عيسى ..ثقب جمجمة جاره

الإمارات تعلن موقفها من قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب

خالد الجندي: العقيدة اختيار العبد والله وحده يحاسب عليها .. فيديو

حادث وسرقة وعملية جراحية.. تفاصيل 6 أيام صعبة في حياة عفاف مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارثة.. متحور دلتا يصيب من تلقوا لقاح فيروس كورونا

السياحة: ننتظر قرار المملكة بعودة رحلات العمرة .. فيديو

رسميا .. النصر السعودي يطلب ضم أليو ديانج نجم الأهلي "عرض خرافي"

حقيقة إجراء ياسمين عبد العزيز عملية جراحية في سويسرا.. خاص

سنتخذ القرار المناسب.. الكويت تعلق على ظهور متحور دلتا بلس في مصر

بعد ارتباط اسمه بالأهلي .. المقاولون العرب يحسم مصير رحيل عماد النحاس

تعرف علي رد فعل كارتيرون بعد مقابلة جنش في ملعب الدفاع الجوي

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

مدبولي: الأقصر تترقب عددا من الافتتاحات الكبرى خلال الفترة المقبلة.. فيديو

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

روحى كانت هتطلع ودخلت في غيبوبة.. حالة عادل الفار الصحية

لماذا قطعت الجزائر علاقاتها بالمغرب وما علاقة إسرائيل والإخوان ؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

سهام محمد محمد تكتب: مواقف لا تنسى

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

هويدا دويدار

التعليم فاتورة مؤجلة

د.محمود بكري

معركة الوعي (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ