عامل يتعدى على والدته ويطردها من المنزل بالشرقية.. ضبط سائق يتحرش بفتاة على تطبيق بالإنترنت.. حقيقة إغلاق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى

ضبط سائق بشركة نقل خاصة تحرش بفتاة

الأمن يكشف تفاصيل تضرر سيدة من نجلها

مصدر أمنى يوضح حقيقة غلق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

إحباط محاولة تهريب قطع أثرية عبر ميناء الإسكندرية البحري

خفير يقتل زوجة شريكه بسبب عمولة سمسرة بأسيوط



كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل ما تم نشره عبر إحدى الحسابات الشخصية لإحدى السيدات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن محاولة سائق بإحدى شركات النقل الخاص بالتحرش بها ، مطالبةً مساعدتها فى إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



بالفحص تبين قيام الشاكية بطلب سيارة عبر تطبيق إحدى شركات النقل الخاص ، وقيام الشركة بتخصيص سيارة لها ، إلا أنها فوجئت بقيام قائد السيارة بإرسال بعض التعليقات الخادشة للحياء عبر التطبيق الإلكترونى للشركة .



تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (مقيم بمحافظة القاهرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وعقب علمه بتقدمها بشكوى ضده قام بغلق الحساب الخاص به.

كما كشف أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (إبنى حلقلى شعرى وطردنى من البيت) متضمناً تضرر سيدة من نجلها لقيامه بقص شعرها والتعدى عليها بالضرب وطردها من منزلها.



بإجراء التحريات تبين أن السيدة التى تظهر بمقطع الفيديو ( ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية) وبسؤالها قررت بتضررها من نجلها (عامل – مقيم بذات الناحية) لقيامه بالتعدى عليها على النحو السالف الإشارة إليه ، وقيامه بإجبار شقيقته على التوقيع على إيصال أمانة لتهديدها بعدم طلب الطلاق من زوجها على خلفية وجود خلافات زوجية بينهما.



عقب تقنين الإجراءات .. تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه وأن والدته تم قص شعرها بمعرفة "مصفف شعر" ، وعلل إدعاء والدته بذلك لرغبتها بتطليق شقيقته والإقامة بالمنزل سكنهم ، وأن شقيق والدته "نقاش – مقيم بذات الناحية" هو من قام بتحريض والدته للتشهير به ونفى قيامه بالتحريض.

بإستدعاء خال المتهم وسؤاله أيد ما جاء بالفيديو وأقوال شقيقته ونفى قيامه بالتحريض.

ومن ناحيه اخرى نفى مصدر أمنى ما نشره أحد المواقع الإخبارية بشأن غلق طريق (القاهرة – الإسكندرية الصحراوي).

وأكد أنه تم غلق كوبرى دوران الكيلو 84 (الدوران القادم من الإسكندرية للعودة اتجاه الإسكندرية مرة أخرى) لمدة عشر أيام فقط اعتبارا من الساعة 8 صباحاً اليوم الأربعاء .

على أن يكون البديل لكوبرى الدوران المشار إليه كوبرى الخطاطبة (على بعد 1,5كم من الدوران الجاري إغلاقه) دون تعطيل للحركة المرورية وذلك تزامناً مع تنفيذ بعض أعمال تطوير وتوسعة طريق (القاهرة- إسكندرية الصحراوي) .

تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة

وعلى جانب اخر واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لمكافحة كافة صور الجريمة، لاسيما جرائم تهريب القطع الأثرية المحظور تداولها.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام (صاحب شركة برمجيات كمبيوتر "يحمل جنسية إحدى الدول" ، كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول مشمولها عبارة عن (أمتعة شخصية) داخل إحدى الحاويات ، كما أكدت التحريات أن الحاوية المشار إليها تحوى قطع أثرية محظور تداولها.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفتيش مشمول الرسالة المُشار إليها ، وأسفرت أعمالها عن ضبط (5 أبواب كبيرة الحجم – 2 قطعة أثاث وجميعها ترجع للعصر العثمانى وتخضع لقانون حماية الآثار) .​

ومن ناحيه اخرى كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من (خفير خصوصى بإحدى المزارع – مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط) بأنه عقب عودته للمزرعة إكتشف وفاة زوجته (ربة منزل) داخل الغرفة حراسته ، وتبين أنها مصابة بعيار نارى ، واتهامه لـ (خفير خصوصى بأحد المزارع المجاورة - مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى) لخلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط من إستهداف وضبط المتهم.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات ، وأضاف أنه بتاريخ الواقعة وعقب خروج زوج المجنى عليها لشراء بعض المستلزمات توجه للمجنى عليها وطالبها بمبلغ مالى قيمة عمولة نظير بيعه قطعة أرض فحدثت بينهما مشادة كلامية قامت على إثرها المجنى عليها بالتعدى عليه بالسب والشتم ، مما أثار حفيظته فتعدى عليها بالضرب بـ ماسورة معدنية كانت متواجدة بمحل الواقعة ثم أطلق عليها عيار نارى بواسطة فرد خرطوش محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها.