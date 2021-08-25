محافظ الإسكندرية: عصر فرض الإتاوات انتهى.. ولدينا 6 شواطئ بـ 5 جنيهات

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن 85% من أصحاب الأبراج المخالفة تقدموا بـ طلبات للتصالح ويتم الفحص وتقدير قيمة الغرامة ومن يتحملها، مضيفا أن المحافظة تتعامل مع الأزمة بكل حزم وحسم.



وأضاف محمد الشريف، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن لدينا 66 شاطئا منها شاطئ مجاني بالكامل و7 شواطئ بسعر رمزي 5 جنيهات، لافتا إلى أنه لا نسمح فرض إتاوات وهذا العصر انتهى في المحافظة.



وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن لا يوجد بائع متجول ولا إكراميات ولا بقشيش في شواطئنا، لافتا إلى أن الشاطئ المجاني ضرب أسعار الشواطئ المؤجرة.



وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الشواطئ المجانية نقدمها خدمة لأهالينا البسطاء وغير القادرين، مشيرا إلى أن يوجد فنادق تحجب رؤية البحر لكننا لن نستطيع إزالة فندق قيمته 2 مليار جنيه.



فيما قال الإعلامي أحمد موسى، إن شواطئ محافظة الإسكندرية الأجمل في العالم، مضيفا أن الشواطئ العام الحالي كاملة العدد ومختلفة عن الأعوام السابقة وخاصة العام الماضي.



وأضاف أن محافظة اسكندرية للجميع وللغني والفقير والجميع يأتي لها ليقضي فيها أيام رائعة ليلا ونهارا، مستدركا أن حالة الجو في غاية الروعة في محافظة الإسكندرية.



وأكد أن الدولة تتعامل مع أزمة المباني المرتفعة بشكل غير مخطط، مشيرا إلى ان هناك تطوير كبير في الإسكندرية.



وتابع أن لأول مرة سيتم عمل مترو أنفاق ويكلف 2 مليار يورو، لافتا إلى ان المشروعات في الإسكندرية ستبهر كل الشعب المصري، ومنظومة نقل حديث يتم تنفيذه في الإسكندرية.

فيما قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يقدم الشكر لـ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على الاستجابة و الجلوس اليوم مع الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والنائبة سها سعيد، وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضاف موسى، أن جلسة اليوم تم الاتفاق على كل شيء، بخصوص تصوير الأعمال الفنية بشوارع القاهرة.



ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدعم الفن، و محافظ القاهرة اليوم أبدي دعمه، وتم التوصل لـ اتفاق بشأن التصوير فى القاهرة.



وقد قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه تم عقد لقاء مع محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، والنائبة سها سعيد، وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



وأضاف "زكي"، أن النقابة ليست ضد دفع رسوم على التصوير، ولكن يكون هناك تقنين على حسب العمل الفني، والمحافظ تفهم الموقف وأعلن دعمه للسينما.



ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدعم الفن، وكان هناك تعاون ودعم من محافظ القاهرة، مؤكدا أن الرسوم ستكون معقولة.

