وزير الشباب والرياضة يزور مؤمن زكريا في منزله

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الأربعاء، بزيارة اللاعب مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى في منزله؛ للاطمئنان على حالته الصحية، وتوافر كافة الإجراءات الطبية اللازمة له.

لفت وزير الشباب والرياضة إلى حرصه على المتابعة الدورية للحالة الصحية للاعب "مؤمن زكريا"، والتأكد من اتخاذ الإجراءات الطبية، وتنفيذ البرنامج العلاجي للاعب على أكمل وجه، وكذا المتابعة مع إدارة النادى الأهلي بشأن توافر كافة احتياجات اللاعب ومتطلباته المالية والعلاجية.

وأعرب وزير الرياضة عن خالص تمنياته لـ "مؤمن زكريا" بالشفاء العاجل، وتخطي تلك الأزمة المرضية بعزيمة وإصرار وتحدٍ، والعودة مرة أخري للملاعب بعد تمام الشفاء، مشيراً إلى المساندة والدعم الذى تقدمه وزارة الشباب والرياضة لأبناء مصر الرياضيين، ومتابعة أحوالهم جراء أي أزمات قد يتعرضون لها، والعمل على تلبية متطلباتهم ورغباتهم.

من جانبه، قدم اللاعب مؤمن زكريا شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة لمؤازرته له، ووقوفه بجانبه في تلك المحنة، وحرصه على التواصل المباشر معه، وزيارته في منزله؛ للاطمئنان على تحسن حالته الصحية، مقدماً الشكر والتقدير لكل من يسانده في تلك الأزمة الصحية تعبيراً منهم عن حبهم الصادق ودعمهم له في رحلته العلاجية.