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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الخارجية الليبية تطالب الجزائر والمغرب بضبط النفس

صدى البلد

طالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية دولتي المغرب والجزائر بضبط النفس وعدم التصعيد والتمسك بالمبادئ والأهداف المشتركة التي أسس من أجلها اتحاد المغرب العربي.


ودعت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، باعتبارها الرئيس الدوري لمجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، رئاسة الاتحاد وأعضائه إلى عقد اجتماع على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في القاهرة خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر القادم، معربة عن عميق أسفها لما آلت إليه العلاقات دولتي الجزائر المغرب.


وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أعلن أمس الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفها "الأعمال العدائية" للمملكة المغربية.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية المغرب الجزائر اتحاد المغرب العربي وزراء خارجية اتحاد المغرب

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