قطار أبو قير الكهربائي.. الشريف يزف بشرى لأهالي الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن هناك 99 سوقا عشوائيا في المحافظة تمت إزالتها، مضيفا أن سوق منطقة باكوس تمت إزالته بالكامل.



وأضاف محمد الشريف، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أنه بعد 19 عاما من تعطيل حركة المواطنين تم نقل سوق الهانوفيل لمنطقة أخرى، موضحا أنه يوفر بدائل للباعة الجائلين بعد إزالة أي سوق عشوائي.



وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أننا ننسق مع وزارة الأوقاف لتوفير موقع بديل لسوق المعهد الديني، مستدركا أعمل على تنظيم الأسواق وإلغاء الأسواق العشوائية، وعدد الباعة الجائلين يصل لـ 15 ألف بائع من داخل المحافظة وخارجها.



وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه لن نسمح بتحويل شارع أو ميدان إلى سوق عشوائي، مشيرا إلى أن متواجد يوميا مع الناس في الشارع، والمحافظة عانت كثيرا من العشوائية والزحام.



وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لدينا هيئة نقل عام تابعة للمحافظة، ومترو أبو قير سيكون عالميا، وسيكون كهربائيا، وسيشهد تطويرا شاملا في كل محطاته، ويستخدمه 100 ألف راكب يوميا، وسعر الانتقال به يصل لـ 5 جنيهات ذهابا وإيابا.



وأكمل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه سيتوقف قطار أبو قير ثلاث سنوات ونصف العام، متابعا نعمل على توفير وسيلة مواصلات بديلة لحين الانتهاء من التطوير.



قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن 85% من أصحاب الأبراج المخالفة تقدموا بطلبات للتصالح ويتم الفحص وتقدير قيمة الغرامة ومن يتحملها، مضيفا أن المحافظة تتعامل مع الأزمة بكل حزم وحسم.



وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن لدينا 66 شاطئا منهم 24 في الاس ولدينا شاطئ مجاني بالكامل و7 شواطئ بسعر رمزي 5 جنيهات، لافتا إلى أنه لا نسمح بفرض إتاوات وهذا العصر انتهى في المحافظة.



وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن لا يوجد بائع متجول ولا إكراميات ولا بقشيش في شواطئنا، لافتا إلى أن الشاطئ المجاني ضرب أسعار الشواطئ المؤجرة.



وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الشواطئ المجانية نقدمها خدمة لأهالينا البسطاء وغير القادرين، مشير إلى أن يوجد فنادق تحجب رؤية البحر لكننا لن نستطيع إزالة فندق قيمته 2 مليار جنيه.



فيما قال الإعلامي أحمد موسى، إن شواطئ محافظة الإسكندرية الأجمل في العالم، مضيفا أن الشواطئ العام الحالي كاملة العدد ومختلفة عن الأعوام السابقة وخاصة العام الماضي.



وأضاف أن محافظة اسكندرية للجميع وللغني والفقير والجميع يأتي لها ليقضي فيها أياما رائعة ليلا ونهارا، مستدركا أن حالة الجو في غاية الروعة في محافظة الإسكندرية.



وأكد أن الدولة تتعامل مع أزمة المباني المرتفعة بشكل غير مخطط، مشيرا إلى ان هناك تطويرا كبيرا في الإسكندرية.



وتابع أن لأول مرة سيتم عمل مترو أنفاق ويكلف 2 مليار يورو، لافتا إلى ان المشروعات في الإسكندرية ستبهر كل الشعب المصري، ومنظومة نقل حديث يتم تنفيذها في الإسكندرية.

فيما قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يقدم الشكر لـ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على الاستجابة و الجلوس اليوم مع الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والنائبة سها سعيد، وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضاف موسى، أن جلسة اليوم تم الاتفاق على كل شئ، بخصوص تصوير الأعمال الفنية بشوارع القاهرة.



