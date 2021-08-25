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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبروك للزمالك| هاني شاكر: هناخد الدوري تاني وتالت إن شاء الله "فيديو"

هاني شاكر
هاني شاكر

قال الفنان هاني شاكر، أمير الغناء العربي، نقيب المهن الموسيقية، إن جميع مشجعي الأهلي أحبهم "ولكني زمالكاوي وأحب الزمالك ومبروك للزمالك "، وهذه الجملة عبرت بها عن سعادتي أمس في حفلة خاصة بي مؤكدا أن الأهلي هو النصف الثاني لنا.


وأضاف هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، أنه ليس هناك كرة بدون النادي الأهلي والزمالك، مؤكدا أن الأجيال الجديدة من الأهلي والزمالك متماسكون.


مشيرا إلى أن الأزمات التي مر بها نادي الزمالك كفيلة بهدم أي فريق ولم نتوقع الحصول علي الدوري.

 

وأوضح هاني شاكر، أن جميع الزملكاوية في مصر والعالم العربي سعداء بهذا الفوز، لافتا أن الزمالك تلقي الفترة الماضية هجوما شرسا قائلا "هناخد الدوري تاني وتالت إن شاء الله "، مؤكدا أن  قوام نادي الزمالك الآن جيد جدا ولم يكن بهذا الشكل سابقا.

 

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

 

احتفل الفنان هاني شاكر بفوز نادي الزمالك بالدوري، حيث يعتبر من أكبر مشجعيه؛ وذلك بعدما علم بالنتيجة في أثناء تقديم حفله الغنائي على مسرح محكي القلعة.

 

وعلق الفنان هاني شاكر على نتيجة مباراة الزمالك التي مكنته من اقتناص درع الدوري قائلا:" أخيرا بانت الرؤية"، فيما حرص محبوه على تهنئته بأن رفعوا أعلام نادي الزمالك خلال الحفل.

 

تفاصيل حفل هاني شاكر  

عاش جمهور الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء ليلة تاريخية بحضور تجاوز 4000 مشاهد واحتشد المئات خارج الأسوار للبحث عن تذكرة لحضور الحفل الذى احياه امير الغناء العربي هاني شاكر.

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