هنا الزاهد تنشر صورة لـ أحمد فهمي بـ لوك جديد ..شاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر قصتها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر فى الصورة الفنان أحمد فهمي، بـ لوك مختلف مما نال إعجاب المتابعين.

في سياق آخر، تحدثت الفنانة هنا الزاهد، عن علاقتها بزوجها النجم أحمد فهمي حيث كشفت أسرارا جديدة في حياتهم خلال برنامج "في البوكس".

وقالت هنا الزاهد "أحمد بيتأخر جدا في ارتداء ملابسه قبل الخروج، وبياخد وقت أكتر مني".



وأضافت هنا الزاهد "اسم أحمد فهمي على تليفوني مر بمراحل، الأولى كانت أحمد فهمي، ثم أصبح أحمد فقط، ثم تطور الأمر وأصبح "بوبي"، ثم غيرت إلى my love ثم love .. وهو مسميني كتكت".

واختتمت هنا الزاهد "تشاجرت مع أحمد مرتين ؛ وعملت له بلوك ؛ أنا عصبية ومتسرعة في كثير من الأوقات".